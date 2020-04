Birds of Prey : la réalisatrice réagit au box-office décevant du film

La réalisatrice Cathy Yan a rompu son silence quant à sa perception de son film « Birds of Prey et la fantabuleuse histoire d'Harley Quinn » au box-office. Elle est notamment revenue sur le score décevant du film.

Sorti le 5 février dernier, Birds of Prey a malheureusement reçu un accueil plutôt glacial. Les critiques ont été majoritairement négatives et le long-métrage n'a rapporté que 201 millions de dollars au box-office. Un échec commercial pour Warner Bros qui avait investi 84,5 millions de dollars dans le budget du film. Aujourd'hui, la réalisatrice Cathy Yan donne son avis sur l'échec de son film au micro de The Hollywood Reporter.

Une déception à relativiser

Cathy Yan est très fière de son film, et ne cesse de le défendre depuis sa sortie. Avec l'épidémie du Coronavirus, Warner Bros a décidé de proposer une sortie anticipée de Birds of Prey en VOD, pour tenter de limiter les pertes du film au box-office. Dans une longue interview avec The Hollywood Reporter, la jeune cinéaste s'est étendue sur ses ressentis vis-à-vis des résultats de Birds of Prey :

Je sais que le studio avait des attentes très élevées pour ce film. Il y avait également des attentes féministes, puisqu'il s'agit d'un film dirigé par une femme. Ce qui m'a le plus déçu, c'est cette idée que peut-être nous n'étions pas prêts pour un film féminin comme celui-là. Donc je pense qu'il y a différentes manières d'appréhender le succès ou l'échec de ce film. Tout le monde s'est précipité pour donner son avis sur le film via des points de vue très différents.

Ce que veux dire la cinéaste, c'est que les avis divergent en fonction de la sensibilité des gens. Qu'on soit un critique, un homme, une femme, un adolescent ou un producteur, les avis sont très variés. Elle estime que son film a été jugé trop rapidement et trop sévèrement. Elle continue son explication en comparant les résultats de Birds of Prey à ceux de Le Mans 66 :

Birds of Prey n'est pas un film de super-héros standard et ne doit pas être jugé comme tel. Pourtant, il est tout le temps rapporté à ce genre et perpétuellement comparé aux grosses productions super-héroïques. Beaucoup de gens ont également comparé Birds of Prey à Le Mans 66. Parce que les deux films ont eu une ouverture similaire au box-office. Le Mans 66 a rapporté plus de 31 millions de dollars lors de son week-end d'ouverture, un score considéré comme une réussite. Birds of Prey a rapporté 33 millions de dollars lors de son week-end d'ouverture, mais cela a été considéré comme un échec. Alors que les deux films ont un budget similaire.

Cathy Yan pointe du doigt un élément intéressant. Elle considère que Birds of Prey ne doit pas être mis dans la même case que les super-productions Marvel et les autres films du DC Extended Universe. Elle estime que c'est un film moins extravagant, ce qui explique les différences de score au box-office.

La cinéaste est également déçue que son film soit considéré comme un échec. Surtout que son voisin est jugé comme un succès pour le même résultat au box-office. On peut effectivement y voir une petite injustice... Finalement, Le Mans 66 a rapporté plus de 225 millions de dollars de recettes, ce qui est un peu plus que Birds of Prey.