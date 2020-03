Birds of Prey : une nouvelle bande-annonce pour la sortie digitale

Warner Bros Studios publie la nouvelle bande-annonce de « Birds of Prey et la fantabuleuse histoire de Harley Quinn » pour faire la promotion de la sortie VOD du film. Le long-métrage DC sera disponible à la demande dès le 24 mars.

À cause du coronavirus, mais surtout de son faible score du film au box-office : 199 millions de dollars de recettes pour un budget de 84,5 millions ; la sortie en VOD de Birds of Prey est avancée. Pour palier à l'échec du film en salles, Warner Bros capitalise sur la sortie en VOD. Avec ce pronostic, le studio espère rattraper les pertes de l'exploitation en salles. Pour accompagner cette sortie à la demande, le studio propose une bande-annonce inédite.

Un meilleur avenir en VOD ?

Réalisé par Cathy Yan, Birds of Prey raconte le destin d'une équipe hétéroclite pas comme les autres. Pour combattre Black Mask, cinq femmes vont unir leurs forces. Outre évidemment la présence de Margot Robbie dans la peau d'Harley Quinn, le film réunit également Huntress (Mary Elizabeth Winstead) et Black Canary (Jurnee Smollett). Pour en savoir plus sur les personnages, on vous conseille notre Gros Plan à cet effet.

À moins d'une semaine de la sortie du film en VOD, Warner Bros remet en marche son marketing. Il y a beaucoup de spectateurs qui n'ont pas encore vu le film. Warner espère que le long-métrage trouvera son public dans sa version à la demande. Pour l'occasion, une nouvelle bande-annonce de Birds of Prey a été dévoilée. Des images inédites, qui n'étaient pas dans les précédents clips promotionnels du film. Peut-être que Warner est allé trop loin avec cette bande-annonce qui révèle quand même beaucoup d'éléments du film, comme par exemple le cri de Black Canary ou l'excellente attaque du commissariat.

Mais d'un autre côté, cette nouvelle bande-annonce semble mieux capturer l'essence et le ton de Birds of Prey. Le clip s'appuie sur l'humour et la grossièreté d'Harley Quinn. Espérons que la sortie en VOD permettra de relancer les chiffres catastrophiques de Birds of Prey. Si tel est le cas, cela améliorera les chances pour Warner Bros d'officialiser une nouvelle aventure solo pour Harley Quinn. Le film sera disponible en VOD dès le 24 mars et peut-être sur la plateforme de streaming DC Planet.