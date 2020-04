Birds of Prey : la réalisatrice s'est battue pour garder cette scène dans le montage final

Le 5 février dernier, « Birds of Prey et la fantabuleuse histoire d'Harley Quinn » est sorti dans les salles françaises. La réalisatrice, Cathy Yan, s'est battue pour conserver une scène importante du film.

Cathy Yan est finalement entrée dans l'histoire comme étant la première femme asiatique à réaliser un film de super-héros. Malheureusement, Birds of Prey est considéré comme une déception critique et financière avec seulement 201 millions de dollars de recettes. Pour autant, Cathy Yan est assez fière de son film qu'elle défend régulièrement. Elle considère que c'est une réussite. Dernièrement, elle a révélé avoir eu gain de cause sur un élément du film. Une scène en particulier qui ne plaisait pas au studio.

Une scène importante

Lors d'une récente interview avec The Hollywood Reporter, Cathy Yan a révélé qu'il y a une scène classée R dans le film qui ne plaisait pas au studio. Une séquence pour laquelle elle s'est battue car elle voulait absolument la garder au montage final. Il s'agit du passage où le méchant Roman Sionis sort de ses gongs lorsqu'il entend une femme rire à gorge déployée dans son club. L'antagoniste s'imagine qu'elle se moque de lui et pète littéralement un câble. Il force alors celle-ci à monter sur la table et à se déshabiller devant tout le monde. Voici ce que Cathy Yan en dit :

Je vais être honnête : nous nous sommes battus pour garder cette scène parce qu'elle était inconfortable. C'était risqué, et nous avons dû nous battre pour la garder. Je pense que c'est un tournant énorme pour Roman. C'est aussi un énorme tournant pour Canary, et la façon dont nous l'avons filmée, espérons-le, ne devait pas trop aborder la violence sexuelle contre la femme.

C'était plutôt sur Roman, ce dont il était capable et sur Canary, et sa réaction en le voyant sous son vrai visage. Maintenant, on peut couper totalement cette scène, mais je pensais que c'était un passage vraiment important. Alors nous nous sommes battus pour ça.

Cette scène est en effet un tournant crucial pour le film. En tout cas, la séquence en question est plutôt équilibrée entre son malaise et sa légitimité. À cause de la pandémie du Coronavirus, Birds of Prey est l'un des nombreux films du studio à être disponible plus tôt que prévu sur les plateformes de VOD. Difficile de savoir si Warner Bros prévoit de produire un Birds of Prey 2, mais la cinéaste a en tout cas des idées pour la suite.