Birds of Prey : les fans pensent que Harley Quinn a tué le Joker

La dernière bande-annonce de « Birds of Prey » a attiré l’attention des fans. En effet, ils sont nombreux à penser que Harley Quinn a purement assassiné le Joker. Une théorie amusante que l’on détaille ici.

Les fans du DC Extended Universe (DCEU) se sont affolés quand ils ont découvert la dernière bande-annonce de Birds of Prey. Ces nouvelles images se concentrent sur l’affranchissement d’Harley Quinn et comment elle s’est séparée de Monsieur J. L’anti-héroïne a en effet mis un terme à sa relation avec le Joker mais certains y voient autre chose. Quelques fans pensent qu’elle a tué le Joker…

Le Joker est-il mort ?

La toute dernière bande-annonce confirme la séparation entre Harley Quinn et le Joker. Connaissant le tempérament explosif de la protagoniste, certains fans pensent qu’il ne s’agit pas d’une simple rupture, mais que le Joker n’est plus de ce monde.

L’un des moments clé de la bande-annonce est lorsque Harley Quinn raconte comment elle et le Joker se sont séparés. Elle semble effondrée. Mais une séquence la dévoile en train de lancer une camionnette explosive sur une usine de produits chimiques. Le véhicule heurte l’usine Ace Chemicals puis explose. Les fans sont d’avis que le Joker se trouvait à côté d’elle, à la place du mort, et qu’il a donc fini en poussière après cette explosion.

PRAYER CIRCLES TO ALL GOD'S AND WARNER BROTHERS THAT JARED LETO'S JOKER IS FINALLY DEAD. THANK YOU HARLEY QUINN #birdsofprey pic.twitter.com/4iJABpXhwR — duh (@HeyItsAnshhere) January 9, 2020

Prières à tous les Dieux et à Warner, le Joker de Jared Leto est finalement mort. Merci Harley Quinn. #birdsofprey

OH MY GOD JARED LETO JOKER IS DEAD, HE'S DEAD! I WILL FOREVER CHERISH THIS MOVIE THANK YOU!@DCComics @birdsofpreywb @MargotRobbie THANK YOU SO MUCH😭❤ pic.twitter.com/FhKhw13Sa1 — ScottGray (@ScottGray05) January 9, 2020

Oh mon dieu le Joker de Jared Leto est mort, il est mort. Je chérirai ce film pour toujours. Merci @DCComics, @birdsofprey @MargotRobbie. Merci beaucoup.

Am I crazy or does this trailer imply that Harley Quinn killed Jared Leto Joker in a chemical plant explosion https://t.co/GPSdllDYtm pic.twitter.com/jF8wS55iU1 — Scott Meslow (@scottmeslow) January 9, 2020

Je suis fou ou ce trailer implique qu’Harley Quinn a tué le Joker de Jared Leto dans une explosion de produits chimiques ?

C’est une théorie un peu alambiquée, mais qui peut avoir de solides arguments. Interprété par Jared Leto dans Suicide Squad, cette version du Joker est détestée de tous. Warner et DC veulent se débarrasser de ce personnage pour laisser les pleins pouvoirs à Joaquin Phoenix. Jared Leto a donc purement et simplement été évincé du DCEU et ne sera pas dans The Suicide Squad. Il y a peu, Margot Robbie confirmait l’absence du personnage dans Birds of Prey. Tous ces faits permettent de soutenir la théorie des fans.

C’est en tout cas un bon moyen pour Warner Bros Studio de se débarrasser de Jared Leto proprement et simplement. Pas sur que l’acteur apprécie. Après, dans l’univers des super-héros, la mort n’est jamais définitive. De toute façon il ne s’agit pour le moment que d’une simple théorie.

Birds of Prey et la Fantabuleuse histoire de Harley Quinn est attendu le 5 février prochain dans nos salles. Le long-métrage, réalisé par Cathy Yan, raconte comment Harley Quinn, toujours interprétée par Margot Robbie, met en place une équipe d’anti-héroïnes 100% féminine.