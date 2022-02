Black Adam, Aquaman 2, The Flash : des nouvelles images des prochaines productions DC dévoilées

On attendait Warner au tournant à l'occasion du Super Bowl mais c'est avant cet événement que le studio a décidé de donner des nouvelles de ses productions estampillées DC. Un teaser vient d'être révélé avec des images inédites de "Black Adam" et "Aquaman 2."

DC va envoyer du lourd en 2022

Après quelques échecs artistiques et des couacs à différents niveaux, la marque DC est sur la pente ascendante sur nos écrans. La sortie très prochaine de The Batman est une attente majeure de l'année 2022. On ne va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué mais des nombreux indices tendent à nous préparer à un sacré morceau de cinéma. La promotion du film a été généreuse en proposant beaucoup d'images à se mettre sous la dent. C'est encore le cas avec un teaser qui vient d'être révélé par la Warner (ci-dessus). Une vidéo un peu différente puisqu'elle s'intéresse aux longs-métrages DC de cette année.

L'occasion de revoir un peu de The Batman mais surtout de découvrir davantage trois autres titres : Black Adam, Aquaman and The Lost Kingdom et The Flash.

Black Adam et la Justice Society of America se dévoilent

Rien de très croustillant à se mettre sous la dent au sujet de Barry Allen, qui confirme encore une fois qu'il va pouvoir se balader entre différentes timelines. Nous savons déjà plus ou moins ce qui nous attend, notamment en ce qui concerne la participation de deux versions de Batman (celle de Ben Affleck et celle de Michael Keaton). Mais ce qui nous intéresse le plus dans ce teaser, c'est Black Adam, le film porté par Dwayne Johnson.

Black Adam (Dwayne Johnson) - Black Adam ©Warner Bros.

On se souvient qu'un extrait avait été montré lors de la DC Fandome en octobre 2021. Le personnage campé par The Rock semble toujours inquiétant mais il a l'air d'être en bonne voie pour faire le Bien. Il est notamment questionné par Docteur Fate, incarné par Pierce Brosnan. Le véritable événement de ce teaser est en réalité la révélation des membres de la Justice Society of America. On a donc la chance d'apercevoir Atom Smasher (Noah Centineo), Cyclone (Quintessa Swindell) et aussi Hawkman (Aldis Hodge).

Enfin, puisque la vidéo se concentre sur les sorties de 2022, Jason Momoa passe une tête pour promouvoir Aquaman and The Lost Kingdom. Rien de franchement excitant à noter sur le film de James Wan, on sent que le studio y va tout doucement sur ce dossier pour le moment. Une position compréhensible car la sortie est prévue à la toute fin de l'année, le 14 décembre. Avant ça, nos aurons The Batman le 2 mars 2022, Black Adam le 27 juillet et The Flash le 2 novembre.