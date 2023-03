Black Adam : Dwayne Johnson aurait refusé que Shazam soit dans le film

Dwayne Johnson s'est énormément impliqué dans le développement du film DC "Black Adam". Au point de faire des choix controversés selon le média The Wrap, comme le fait de ne pas vouloir que Shazam apparaisse dans le film...

Black Adam : une déception de plus pour DC

Depuis la mise en place de son DCU, Warner Bros a connu quelques hauts et de très gros bas dans son projet. Récemment, le public attendait beaucoup de Black Adam, film centré sur la némésis de Shazam, super-héros incarné par Zachary Levi. Notamment par ce que le super-vilain est incarné par Dwayne Johnson, star incontestée d'Hollywood qui, ces dernières années, a transformé la plupart des blockbusters dans lesquels il joue en succès commerciaux.

Cependant, durant le développement de Black Adam et surtout sa promotion, on a pu constater que Dwayne Johnson était bien décidé à vouloir devenir un membre central des films DC. Entre un certain contrôle créatif sur le film (duquel il est producteur) et une envie folle de ramener Henry Cavill dans le rôle de Superman, l'ancienne gloire du catch américain a tout fait pour que son Black Adam soit LE film DC qui ressusciterait l'univers. Malheureusement, le long-métrage a été un flop, artistique et commercial.

Cet échec a scellé le sort de suites potentielles de Black Adam ainsi que le futur de Dwayne Johnson au sein des films DC. Ainsi, James Gunn et Peter Safran qui s'occupent désormais de la direction du DCU ont annoncé ne plus vouloir utiliser ce personnage... ou en tout cas, la version campée par Johnson. Bien que ce dernier continue à déclarer dans différentes interviews que le film a bien marché dans les salles, les chiffres ne mentent malheureusement pas. Et ces mauvais chiffres concernent également, du moins pour l'instant, le second volet de Shazam, sorti récemment.

Shazam écarté par Dwayne Johnson ?

Selon le média TheWrap, Dwayne Johnson aurait refusé que le personnage campé par Zachary Levi fasse une apparition remarquée dans Black Adam. En effet, d'après l'article, la séquence montrait la JSA (Justice Society of America) menée par Hawkman tenter de recruter Billy Batson aka Shazam. Ce passage aurait été tout à fait crédible quand on sait que dans les comics, les deux super personnages sont de redoutables ennemis qui se mènent une terrible bataille.

Il semblerait pourtant que Dwayne Johnson n'ait pas voulu de cette confrontation, préférant voir Black Adam combattre le Superman d'Henry Cavill. De plus, The Wrap ajoute que cette scène devait être réutilisée dans Shazam : La Rage des Dieux. Seulement, là encore, Dwayne Johnson aurait refusé. David F. Sandberg aurait donc dû modifier sa scène post-générique. Cette info (ou bombe) est à prendre avec des pincettes, toutes les parties ne s'étant pas encore exprimées pour la confirmer ou non. Néanmoins, Zachary Levi ne s'est pas empêché de relayer l'article sur ses réseaux, écrivant en légende : "La vérité vous libèrera".

Pour Dwayne Johnson, cela semble être une seconde querelle au sein d'une énorme franchise hollywoodienne, après celle qui l'a opposé à Vin Diesel dans la saga Fast & Furious.