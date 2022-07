Black Adam : Dwayne Johnson est énervé dans la nouvelle bande-annonce explosive

Warner Bros. a dévoilé de nouvelles images de "Black Adam", le nouveau film de super-héros porté par Dwayne Johnson. Des images encore une fois sombres et explosives.

Black Adam, le nouveau super-héros

Un tout nouveau super-héros va bientôt arriver dans les salles : Black Adam ! Incarné à l'écran par Dwayne Johnson, il ne devrait pas être là pour plaisanter. D'une part parce qu'il s'agit d'un héros de DC Comics. Et d'autre part parce que "The Rock" compte bien faire très mal pour son premier film superhéroïque. La preuve avec ce personnage qui ne se considère pas vraiment comme un héros...

Pour rappel, voici le synopsis de Black Adam : Près de 5000 ans après avoir été doté des pouvoirs tout puissants des dieux égyptiens – et emprisonné très rapidement après – Black Adam (Dwayne Johnson) est libéré de sa tombe terrestre, prêt à faire régner sa forme unique de justice dans le monde moderne.

Black Adam ©Warner Bros.

Plus d'images à la Comic-Con

Alors que la Comic-Con de San Diego bas son plein, DC a évidemment voulu en mettre plein les yeux aux fans. Ainsi, en plus d'avoir présenté les premières images de Shazam 2, le studio a offert de nouvelles images de Black Adam (en une d'article). On l'avait compris avec la première bande-annonce, le super-héros sera très puissant. Mais cette dernière vidéo (un Sneak Peak) est encore plus explosive et sombre.

En plus de Dwayne Johnson, le casting de Black Adam se compose notamment de Sarah Shahi et Pierce Brosnan. Réalisé par Jaume Collet-Serra, le film sortira le 19 octobre 2022.