Black Glasses : les producteurs du film de Dario Argento démentent l'implication de Daft Punk

Mise à jour de la grosse information d'hier. Apparemment les Daft Punk ne participeraient pas à la bande originale de « Black Glasses », le prochain film de Dario Argento. C'est en tout cas ce qu'assurent les producteurs du film.

Hier, le journal La Repubblica rapportait que le groupe de musique électronique Daft Punk allait participer à la bande originale de Black Glasses, le prochain film de Dario Argento. C'est le cinéaste lui-même qui rapportait cette information très excitante. Mais aujourd'hui, les producteurs du film viennent apporter une mise à jour pour le moins contradictoire. Ils assurent que les propos de Dario Argento ne sont que des allégations et ils démentent toute participation des Daft Punk à Black Glasses.

Qui dit vrai ?

Apparemment, les propos d'hier tenus par Dario Argento étaient très prématurés. Selon les producteurs de Black Glasses, le duo français n'est pas du tout impliqué. C'est en tout cas ce qu'affirment les producteurs Conchita Airoldi et Brahim Chioua au micro de Screen Daily :

Urania Pictures et Getaway Films, producteurs de Black Glasses de Dario Argento, souhaitent réagir aux rumeurs qui circulent actuellement suite à une interview à La Republica dans laquelle Argento a déclaré que Daft Punk allait composer la bande originale de son nouveau film. Cette déclaration reflète la volonté d'Argento de travailler avec Daft Punk. Mais il n'y a eu ni accord, ni discussions entre les deux parties. Le film est actuellement en pré-production, et le souhait de Dario n'est pas à l'ordre du jour pour le moment.

Ainsi, les producteurs du film viennent totalement contredire le réalisateur qui assurait hier être en étroite collaboration avec le groupe de musique. Il confirmait d'ailleurs l'intérêt de Daft Punk pour ce projet, et que ces derniers allaient prochainement lui faire parvenir leurs premières compositions. Le partenariat semblait bien avancé et réellement établi entre le duo et le cinéaste. Ainsi, peut-être que cette alliance aura finalement lieu, mais pour le moment ce n'est pas dans les projet des deux producteurs.

Quant au groupe Daft Punk, il n'a pas encore réagi. Peut-être que lorsque le duo de musiciens prendra la parole, la situation sera clarifiée. En attendant, officiellement en tout cas, Daft Punk ne participe pas à Black Glasses.