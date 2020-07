Black is King : Beyoncé partage le magnifique trailer de son film

La chanteuse Beyoncé vient de dévoiler le trailer de son prochain film « Black is King ». Il s'agit d'un film musical inspiré de la bande son « The Lion King : The Gift ». Le projet est attendu le 31 juillet prochain sur Disney +.

De Le Roi Lion à Black is King

La chanteuse Beyoncé a récemment participé à la bande musicale de Le Roi Lion. Elle a également prêté sa voix au personnage de Nala. De cette expérience, est né un projet. Initialement prévu comme un complément du film de Jon Favreau, Black is King est devenu un film à part entière. Le long-métrage sera un album visuel qui interprétera les leçons prodiguées par un père à son jeune fils. Black is King est le parcours initiatique d'un jeune souverain confronté à la trahison, à l'amour et à la recherche de sa propre identité. Alors que Beyoncé vient de partager le trailer de Black is King, elle rappelle que ce film va permettre de promouvoir la culture africaine dans tous ses états. Visuellement, cette bande-annonce est superbe, et promet une photographie magnifique.

Black is King pour promouvoir la culture noire

Beyoncé a partagé la bande-annonce de Black is King sur son compte Instagram. Des premières images accompagnées d'un long commentaire qui explique le but de cette œuvre. Elle rappelle également l'importance de ce projet pour elle, et pour sa communauté :

Black is King est un travail d'amour. C'est mon projet, ma passion que je filme, et que je monte jour et nuit depuis un an. J'ai tout donné et maintenant c'est le vôtre. Il a été initialement filmé en tant que pièce complémentaire de la bande originale de Le Roi Lion. Ce projet avait pour but de célébrer l'étendue et la beauté de l'ascendance noire. Avec cet album visuel, je voulais présenter des éléments de l'histoire de ma communauté et de la tradition africaine, avec une touche moderne et un message universel.

Beyoncé est également revenue sur les récents et réguliers débordements de la police à l'égard de sa communauté. Elle rappelle une réalité malheureusement trop ancrée dans le système américain : les violences raciales. Beyoncé espère que Black is King va permettre de lutter contre ces atrocités et mettre en lumière sa culture :

Je n'aurai jamais imaginé qu'un an plus tard, tout ce travail acharné consacré à cette production servirait à un but plus important. Les événements de 2020 ont rendu la vision et le message du film encore plus pertinents, tandis que les gens du monde entier se lancent dans un voyage historique. Nous sommes à la recherche de sécurité et de lumière. Beaucoup d'entre nous veulent du changement. Je pense que nous devons raconter notre vraie histoire de richesse générationnelle et de richesse d'âme. J'espère seulement qu'en le regardant, vous serez inspirés pour continuer à construire un héritage.

Black is King sera donc l'album visuel de Beyoncé. Le film est réalisé par ses soins et est attendu le 31 juillet prochain sur la plateforme Disney +. En attendant on vous laisse avec la superbe bande-annonce de ce projet, qui prendrait presque des allures d'un film de Terrence Malick.