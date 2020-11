Black Panther 2 : Chadwick Boseman ne sera pas recréé numériquement

Depuis la mort de Chadwick Boseman en août dernier, on attendait que Marvel communique sur son rôle dans "Black Panther" 2, et notamment s’il allait être recréé numériquement. Et c’est désormais chose faite, puisque la Maison des Idées vient de briser le silence sur le sujet par l’intermédiaire de sa productrice, Victoria Alonso.

Black Panther 2 : le Wakanda a perdu son roi

À l’origine, Black Panther 2 devait raconter les nouvelles aventures du Roi du Wakanda incarné par Chadwick Boseman. Aucune information plus précise sur l’intrigue du film n’avait jusqu’alors filtré, mais l’acteur devait revenir prêter ses traits à T’Challa après que le personnage a été ramené à la vie dans Avengers : Endgame. Malheureusement, Boseman est décédé en août dernier, et on ne sait pas encore comment la Maison des Idées, aussi surprise que les fans par la nouvelle, va s’adapter au drame.

Si peu de choses sont connues sur le scénario de Black Panther 2, on en sait un peu plus sur le casting du film. Après le gros succès du premier long-métrage avec ses 1,3 milliards de dollars engrangés dans le monde, Marvel a décidé de renouveler sa confiance envers son réalisateur Ryan Coogler, qui reviendra donc mettre en boîte sa suite. Si rien n’est encore officiel, Letitia Wright devrait revenir jouer Shuri, la sœur de T’Challa, Danai Gurira devrait prêter de nouveau ses traits à Okoye et Lupita Nyong’o devrait aussi retrouver son personnage de Nakia. Des rumeurs persistantes parlent aussi d’un retour de Michael B. Jordan en Killmonger, mais cela est moins sûr au vu de son sort à la fin du premier film.

Marvel encore dans le flou pour Black Panther 2

Depuis la mort de Chadwick Boseman, on se demandait quelle stratégie Marvel allait adopter pour y faire face. La première question était de savoir si elle allait choisir de garder le personnage de T’Challa en vie dans Black Panther 2 en recréant numériquement l’acteur. Et la Maison des Idées a tranché. Dans une interview pour Clarin, la productrice historique de Marvel, Victoria Alonso, a rassuré les fans qui s’opposaient à cette idée en affirmant que Boseman ne sera pas recréé numériquement pour les besoins du film :

Non. Il n’y a qu’un Chadwick et il n’est plus parmi nous. Malheureusement, notre roi est mort dans la vraie vie, pas seulement dans la fiction, et nous prenons un peu de temps pour revenir à l’histoire et comment honorer ce chapitre et ce qui nous est arrivé de façon vraiment si inattendue, si douloureuse et si terrible. devons réfléchir prudemment à ce que nous allons faire et comment, et trouver un moyen d’honorer la franchise.

Marvel Studios

On comprend donc avec ces propos que Marvel est encore dans le flou quant à la meilleure stratégie à adopter pour Black Panther 2. Mais on sait donc que Boseman ne sera donc ni recréé numériquement, ni sans doute recasté dans le rôle de T’Challa. De nombreux fans poussent pour que ce soit Shuri qui prenne la relève de son frère, devenant ainsi la Reine du Wakanda. Au vu des paroles d’Alonso, on ne devrait pas avoir de communication officielle sur le choix de Kevin Feige et des autres décideurs de Marvel avant quelques temps.

Le tournage de Black Panther 2 devait normalement débuter en mars 2021, pour une date de sortie pour le moment fixée au 4 mai 2022. Le film pourrait donc être repoussé, pour laisser le temps à la Maison des Idées de s’organiser pour assurer le plus dignement possible la suite de Chadwick Boseman.