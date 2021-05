Black Panther 2 : le grand méchant a-t-il été dévoilé ?

Marvel a récemment communiqué sur ses prochains films et on a ainsi appris quel allait être le titre officiel de "Black Panther 2". La révélation du logo officiel vient d'entraîner l'émergence d'une rumeur au sujet de celui qui pourrait être le grand méchant.

Black Panther 2 a un titre officiel

En début de semaine, le MCU a donné des nouvelles dans une vidéo qui dévoilait les films de la phase 4. On a pu voir, à cette occasion, des premières images de Eternals. Quelques temps après le lancement de la promotion de Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux, c'est avec un certain plaisir que l'on peut commencer à voir le travail de Chloé Zhao. Marvel a également apporté des nouveaux éléments sur d'autres productions, comme par exemple le titre officiel de Captain Marvel 2, The Marvels, ou encore celui du prochain Black Panther, qui sera sous-titré Wakanda Forever.

Toujours réalisé par Ryan Coogler, ce second opus interroge tout particulièrement les fans de l'univers étendu. Le décès de la star Chadwick Boseman change les plans du studio, qui doit désormais composer sans T'Challa. Le film va se trouver une raison d'être sans ce personnage central et aura pour ambition de lui rendre hommage.

Un premier indice sur le méchant ?

Rien n'a encore été dévoilé sur le scénario mais les fans s'attendent à voir Shuri (Letitia Wright), la sœur de T’Challa, prendre sa place dans le costume de Black Panther. Une hypothèse hautement probable, même si nous ne sommes pas à l'abri d'une surprise. Ce long-métrage arrive le 6 juillet 2022 sur nos écrans et on dispose, pour l'heure, uniquement du logo officiel. Une ressource assez maigre pour établir de grandes prévisions. Or, des fans se sont quand même débrouillés pour lancer une théorie qui trouve un certain écho sur les réseaux sociaux. La tonalité métallique du logo évoque, selon eux, le Docteur Fatalis. On le reconnaît à son armure argentée et il n'en faut guère plus pour que certains y voient une évocation.

Doctor Doom ©Marvel Comics

Si cette théorie doit être prise en considération, c'est parce que ce méchant est l'un des favoris pour animer la phase 4 du MCU. Une phase durant laquelle vont débarquer les Quatre Fantastiques, un groupe qui est lié au Docteur Fatalis dans les comics. Ne serait-ce, justement, pas dans cet autre film qu'il aurait le plus de chance d'apparaître ? Clairement, mais l'univers pourrait très bien l'introduire plus tôt dans l'équation, avec pour bouquet final son combat contre les Quatre Fantastiques.