Eternals, Black Panther 2… Marvel dévoile les images de ses futurs films

Alors que le MCU s’est pour le moment poursuivi sur le petit écran depuis le début de l’année, Marvel vient de mettre en ligne une vidéo pour teaser tous ses futurs films. On y découvre entre autres les premiers aperçus de "Eternals" et le titre de "Black Panther 2".

Marvel promeut le cinéma dans une nouvelle vidéo

Marvel a décidé d’encourager les gens à retourner au cinéma dès que possible via une nouvelle vidéo. La première partie de celle-ci revient sur quelques moments forts des films du MCU déjà sortis. Et la deuxième nous propose des images inédites des long-métrages attendus de la Maison des Idées. Parmi elles, on peut ainsi découvrir de nouvelles images de Black Widow ou Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux. Mais surtout, Marvel nous propose les premiers extraits d’Eternals.

Eternals est sans conteste l’un des long-métrages les plus attendus parmi les films à venir du MCU. Cela s’explique en partie par le fait qu’il est annoncé comme très différent de ceux qu’on a pu voir jusqu’à présent de la part du studio. Le film de Chloé Zhao nous introduira à une nouvelle équipe de héros, les Éternels. Cette ancienne race d’êtres humains a acquis la capacité de manipuler l’énergie cosmique. Alors qu’ils vivent cachés sur Terre depuis des millénaires, ils vont devoir sortir de l’ombre pour affronter leurs ennemis ancestraux, les Déviants.

Premières images pour Eternals...

Eternals est encore plus attendu depuis que sa réalisatrice a reçu l’Oscar pour Nomadland. On peut donc se montrer très impatients de découvrir sa vision d’un film de super-héros, puisque le genre est bien différent de celui qui l’a fait triompher lors de la prestigieuse cérémonie. D’autant plus que comme elle l’expliquait il y a plusieurs mois, elle a bénéficié d’une grande liberté créative de la part de Kevin Feige pour mettre en scène l’histoire qu’elle souhaitait raconter.

Et comme si cela ne suffisait pas, le casting d’Eternals fait également rêver. Feige a révélé il y a quelques jours que Sersi, le personnage joué par Gemma Chan, était le principal protagoniste du film de Zhao. À ses côtés, on verra entre autres Angelina Jolie, Salma Hayek, Richard Madden, Kumail Nanjiani et Kit Harington. Et grâce à la vidéo dévoilée par Marvel, on découvre enfin les premières images des acteurs dans leurs costumes de héros. On y voit notamment Angelina Jolie prête à en découdre, et des visuels qui donnent envie. La sortie du film est prévue pour le mois de novembre prochain.

Thena (Angelina Jolie) - Eternals © Marvel

… et un titre officiel pour Black Panther 2 !

Parmi les autres films attendus, Black Panther 2 devrait rendre hommage à Chadwick Boseman. Le film a évidemment dû être repensé suite au décès de l’acteur, et nul doute que ce nouvel opus cherchera à faire honneur au comédien qui incarnait le roi T’Challa dans le premier film. Et s’il est encore trop tôt pour espérer découvrir des images du film, Marvel nous offre cette fois son titre officiel. La Maison des Idées a opté pour quelque chose de simple et symbolique, puisque Black Panther 2 s’intitulera Wakanda Forever. Le film est attendu pour juillet 2022 dans les salles.

The Marvels © Marvel

Et le deuxième film Black Panther n’est pas le seul à nous apprendre son titre officiel. Parmi les révélations de cette vidéo, on découvre également le titre officiel de Captain Marvel 2. Cette fois-ci, on a droit à quelque chose d’un peu plus original puisqu’il s’intitulera The Marvels. Un titre également plus intriguant, qui annonce peut-être l’arrivée d’alliées pour Carol Danvers dans ses prochaines aventures. Si tout va bien, The Marvels arrivera en novembre 2022 au cinéma. Enfin, on peut mentionner que Marvel termine sa vidéo par un teasing de son futur film Les 4 Fantastiques. En revanche, aucune date de sortie n’est encore annoncée pour celui-ci.