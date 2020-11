Black Panther 2 : le tournage est toujours prévu pour 2021

À la suite de la disparition de Chadwick Boseman le 28 août dernier, le tournage du film "Black Panther 2" de Ryan Coogler, initialement prévu pour 2021 avec une sortie au mois de mai 2022, était loin d'être acté. Seulement, selon The Hollywood Reporter, le film est toujours bel et bien dans les papiers de Marvel Studios, de quoi se poser quelques questions.

Black Panther 2 : un titre qui fait débat

The Hollywood Reporter précise que Black Panther 2 sera tourné en juin 2021, une surprise pour les fans de Marvel qui pouvaient s'attendre à ce que le film ne voie jamais le jour après la disparition tragique de son acteur principal, Chadwick Boseman, en août dernier (qui ne sera pas recréé numériquement). Et pour une raison simple.

En effet, en rentrant dans les détails de la dièse du premier opus, une fleur appelée "herbe-cœur" octroie des pouvoirs à celui qui boit une mixture liée à cette plante. Cependant, le personnage d'Erik Stevens alias Killmonger, interprété par Michael B. Jordan, fait brûler toute la plantation pour être sûr d'être le dernier à pouvoir recevoir les pouvoirs du Black Panther.

Seulement, Nakia, jouée par Lupita Nyong'o, arrive à en dérober une pour la donner à T'challa. Or, Killmonger perd la vie à la fin du film. Par conséquent, la seule dernière force du Black Panther donnée par l'herbe-cœur se trouve en T'challa. Seulement, aujourd'hui, l'acteur a disparu. Les spectateurs n'auront plus l'occasion d'apercevoir un Black Panther avec la force et la puissance qui le caractérisent.

Ainsi, l'appellation "Black Panther" n'a plus forcément lieu d'être, puisque l'essence même du pouvoir du personnage n'existe plus.

Néanmoins, les auteurs de l'article précisent qu'une place plus importante sera donnée au personnage de Shuri, sœur de T'challa interprétée par Letitia Wright. Alors est-ce que ce film va se diriger vers une morale comme Disney sait les faire, en précisant que la puissance et la force ne sont utiles que si elles sont mises à profit par une personne ayant du cœur et de la détermination ?

Des retours et une arrivée au casting

Comme évoqué précédemment, Letitia Wright sera de retour dans la peau de Shuri. Winston Duke reprendra son rôle de M'Baku tandis qu'Angela Bassett remettra sa couronne de reine sur la tête du personnage de Ramonda. De son côté, Lupita Nyong'o campera à nouveau le personnage de Nakia, love interest de T'challa.

Cependant, The Hollywood Reporter précise qu'un petit nouveau fait son entrée dans ce casting déjà riche en talents. En effet, Tenoch Huerta, connu pour son rôle de Rafa dans la série Narcos : Mexico, va endosser le rôle d'un antagoniste, sans pour autant qu'un nom de personnage soit sorti.

Black Panther 2 devrait donc plus se dévoiler dans les mois qui viennent, lui qui est prévu pour mai 2022 dans les salles obscures.