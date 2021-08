Black Panther 2 : un aperçu d'une course poursuite sur le tournage

« Black Panther : Wakanda Forever » est actuellement en tournage, sous la direction de Ryan Coogler, en partie à Atlanta. Les premières images du tournage viennent de sortir sur la toile et permettent de dévoiler un premier aperçu du projet.

Black Panther 2 : une suite sans Chadwick Boseman

En 2018, le Marvel Cinematic Universe (MCU) frappe un grand coup avec Black Panther. Réalisé par Ryan Coogler, le long-métrage reçoit un accueil critique et populaire chaleureux. L'œuvre remporte trois Oscars sur ses 7 nominations : Meilleurs décors, Meilleurs costumes et Meilleure musique, et rapporte plus de 1,3 milliard de dollars au box-office. Forcément, Marvel Studios a décidé de produire une suite, et ce malgré le décès prématuré de Chadwick Boseman il y a tout juste un an. Attendu pour le 6 juillet 2022, Black Panther : Wakanda Forever est actuellement en tournage, sous la direction de Ryan Coogler.

Black Panther : Wakanda Forever ©Marvel Studios

Premières images du tournage

Black Panther : Wakanda Forever est actuellement en tournage, notamment aux studios Tyler Perry à Atlanta. Le média The Direct est parvenu à capturer quelques images du tournage. Ces clichés montrent une séquence de course-poursuite en voiture impliquant deux des personnages principaux de la franchise. La moto tout-terrain bleue est vraisemblablement le véhicule de Shuri. L'autre voiture serait celle de Okoye.

Pour le moment, on ne sait pas encore grand chose de cette suite. Normalement, Shuri, la sœur de T'Challa, incarnée par Letitia Wright, devrait devenir le nouveau visage de Black Panther. Quant à Chadwick Boseman, il ne sera pas recréé numériquement selon Marvel Studios. Et c'est une bonne nouvelle. Reste maintenant à savoir comment Ryan Coogler va justifier la disparition de T'Challa dans le MCU. Le cinéaste va-t-il tuer le protagoniste en hors champ, ou plutôt opter pour la technique Fast and Furious avec le cas Paul Walker ? C'est-à-dire en laissant le personnage vivant, faisant sa propre vie loin des intrigues de la franchise. L'avenir nous le dira.

En tout cas, le tournage se poursuit, et ce, malgré l'hospitalisation de Letitia Wright il y a quelques jours à cause d'une blessure sur le tournage. Martin Freeman, Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Winston Duke et Angela Bassett seront également tous de retour dans Black Panther 2. Quant à l'univers du Wakanda, il sera également développé à travers une série Disney+ centrée sur Okoye, et également dirigée par Ryan Coogler. Black Panther a donc encore de belles années devant lui !