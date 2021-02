Wakanda : une série Black Panther est en préparation sur Disney+

En plus de toutes les séries déjà en préparation, Marvel continue de créer d'autres projets télévisuels pour Disney+. On apprend maintenant qu'un show titré "Wakanda" est sur le feu, avec pour objectif de prolonger l'univers des films "Black Panther."

Wakanda : le pays de Black Panther au centre d'une série

Marvel a inondé les écrans du monde entier avec ses films et compte désormais s'installer durablement dans nos salons avec des séries diffusées sur Disney+. Tout a commencé avec WandaVision et de nombreuses autres vont arriver avec le temps. Comme au cinéma, le rythme s'annonce soutenu. Le studio compte proposer environ 5 ou 6 titres par an sur la plateforme. Deadline annonce que Marvel pourra compter sur l'aide de Ryan Coogler. Le réalisateur de Black Panther vient de signer un deal de 5 ans par le biais de sa boîte de Proximity Media. L'accord porte sur des productions pour la télévision uniquement et la première à voir le jour sera la série Wakanda.

Le titre ne laisse que peu de place au doute, elle sera effectivement reliée au monde du super-héros Black Panther. Ce spin-off se déroulera au coeur du fameux pays imaginaire d'Afrique. Les détails sont inexistants sur le contenu de l'intrigue mais ce projet a pour vocation d'approfondir la mythologie aperçue dans le premier film. Nous pourrions en apprendre davantage sur le vibranium ainsi que sur d'autres membres importants de la communauté du Wakanda. Si l'angle d'approche reste à définir, on imagine bien un scénario qui se déroule avant la prise de pouvoir de T'Challa. Reste aussi à voir si des personnages déjà vus au cinéma seront présents dans la série. Une éventualité très probable, Marvel ayant toujours besoin de créer des passerelles entre ses projets pour affirmer son univers étendu.

Black Panther ©Marvel Studios

Nul ne sait encore sur quoi le deal avec Ryan Coogler va déboucher sur le long terme. Le réalisateur veut peut-être développer plusieurs histoires autour de Black Panther pour créer un mini-univers étendu. Nous verrons avec le temps où ce partenariat ira. En attendant, on rappellera que le metteur en scène est toujours à la barre pour Black Panther 2. Un projet qui devra assumer et définir l'après-Chadwick Boseman. Là aussi, les informations sont très rares au sujet du script en préparation. La date de sortie du film n'est pas prévue avant le 6 juillet 2022.