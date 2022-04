Black Phone : Ethan Hawke terrifiant dans la nouvelle bande-annonce

Après l'excellent "Sinister", Ethan Hawke retrouve le réalisateur Scott Derrickson pour "Black Phone", une production Blumhouse. Une nouvelle bande-annonce vient d'arriver, tout comme les premiers avis en provenance des États-Unis.

Black Phone : la sensation horrifique de cet été ?

Scott Derrickson est de retour au genre, après une incartade chez Marvel avec Doctor Strange. Même s'il a été rattaché à la suite, ce n'est finalement pas lui qui est aux commandes. Un mal pour un bien, dirons-nous, car il peut ainsi revenir à un cinéma au sein duquel il peut davantage exprimer sa personnalité. S'il n'a pas fait que des bonnes choses, on lui doit tout de même Sinister et L'Exorcisme d'Emily Rose. Sa prochaine réalisation attendue le 22 juin, Black Phone, est d'autant plus à surveiller qu'elle est produite par Blumhouse.

Le scénario, rien qu'à lui seul, parvient déjà à nous donner envie. Il suit un jeune garçon, Finney, qui est enlevé à la sortie de l'école par un inquiétant homme, L'Attrapeur. L'enfant se retrouve enfermé dans une pièce vide, avec un téléphone noir débranché. À sa grande surprise, l'appareil va commencer à fonctionner et il va entrer en contact avec des précédentes victimes de son kidnappeur. Un pitch qui a l'air de s'aventurer dans le fantastique et qui s'est déjà en partie dévoilé dans une première longue bande-annonce proposée en octobre 2021.

L'Attrapeur (Ethan Hawke) - Black Phone ©Universal Pictures

Une nouvelle bande-annonce et des premiers avis

Black Phone refait parler de lui avec un nouvel aperçu de plus de deux minutes. On y retrouve de nombreux plans déjà vus mais on peut surtout mieux comprendre l'intrigue. La promotion parvient néanmoins à préserver des zones d'ombre et elle nous distille quelques plans qui installent une ambiance angoissante. Celui que l'on remarque le plus est forcément Ethan Hawke, dans la peau du méchant. On retient notamment son masque et c'est la moindre des choses car il a été pensé par le grand Tom Savini. Pour rappel, l'acteur et le réalisateur ont déjà collaboré ensemble sur Sinister et on espère ici que le résultat sera aussi fort. Fort heureusement, les premiers avis en provenance de la presse américaine nous vendent une réussite :

Black Phone est assez génial et pourrait être incroyable avec quelques changement mineurs. Le film est très effrayant, brutalement violent et profondément dérangeant. Ethan Hawke est terrifiant en tant que kidnappeur tandis que les nouveaux-venus Mason Thames et Madeleine McGraw méritent qu'on les surveille.

J'ai vu Black Phone au Beyond Fest et je peux confirmer que c'est un super film d'horreur bourré de suspense. Ethan Hawke livre une performance terrifiante, mais ce sont Mason Thames et Madeline McGraw qui volent la vedette. Ils sont formidables et font le travail. Plus une bande son solide.