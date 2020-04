Black Widow : Lorne Balfe remplace Alexandre Desplat à la BO

C'est un mois compliqué pour le cinéma. De nombreuses productions sont évidemment repoussées, et beaucoup d'artistes voient leurs contrats revus ou annulés à cause du confinement. C'est notamment le cas d'Alexandre Desplat qui ne composera finalement pas la musique de « Black Widow ».

Black Widow devait initialement sortir le 29 avril prochain. Mais à cause de l'épidémie de Covid-19, Marvel Studios a préféré déplacer le long-métrage à une date ultérieure encore inconnue. Le film réalisé par Cate Shortland racontera les aventures solitaires de La Veuve Noire entre les événements de Captain America : Civil War et Avengers : Infinity War. Initialement, le grand compositeur Alexandre Desplat devait diriger la bande son. Malheureusement, il a été remercié par Marvel et remplacé par un autre.

Quel dommage...

Selon Film Music Reporter, Alexandre Desplat ne composera finalement pas la musique de Black Widow. Il a été remplacé par Lorne Balfe, le compositeur derrière Mission : Impossible – Fallout. Il a été choisi par Marvel Studios pour terminer la partition du blockbuster.

Alexandre Desplat est un compositeur très réputé, deux fois oscarisé pour The Grand Budapest Hotel et La Forme de l'Eau. Au total, il comptabilise 11 nominations. Depuis le début des années 1990 il offre ses services musicaux à des réalisateurs du monde entier. C'est notamment lui qui a composé les musiques de films cultes comme Sur mes lèvres, Largo Winch, L’Étrange Histoire de Benjamin Button, Le Discours d'un Roi, Harry Potter et les reliques de la Mort, ou encore dernièrement Les Filles du Docteur March. Une carrière prolifique et hétéroclite pendant laquelle il a notamment travaillé à plusieurs reprises avec Wes Anderson et Roman Polanski. Prochainement, on pourra entendre son travail dans The French Dispatch et Pinocchio.

Lorne Balfe

Ainsi, beaucoup voient ce changement comme un déclassement tant la réputation de Desplat n'est plus à prouver. Mais Lorne Balfe n'est pas le dernier des débutants pour autant, puisqu'il exerce depuis le début des années 2010 . Il a récemment signé les musiques de Bad Boys for Life, de Gemini Man ou encore de 6 Underground.

Les raisons derrières ce remplacement sont pour le moment inconnues. Sans doute que cette décision a été prise en considération de l'épidémie qui touche actuellement le monde entier. Peut-être qu'Alexandre Desplat est en ce moment indisponible pour assurer son travail sur Black Widow. Il est également possible que Marvel Studios ait simplement décidé de changer de compositeur, profitant du report du film pour laisser du temps à Lorne Balfe de proposer quelque chose de nouveau, et plus en adéquation avec les attentes du studio.