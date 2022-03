Black Widow : pourquoi le film avec Scarlett Johansson est-il sorti si tard ?

En 2021, Marvel Studios lance son deuxième film centré sur une super-héroïne : « Black Widow ». Après Captain Marvel, c'est au tour de La Veuve Noire d'avoir son aventure en solitaire. Mais saviez-vous que ce projet remonte à 2004 ?

Black Widow : le retour de Scarlett Johansson

Sorti le 7 juillet 2021, Black Widow marque la huitième apparition de Scarlett Johansson dans la peau de La Veuve Noire. C'est en 2010 que le personnage apparaît pour la première fois dans le Marvel Cinematic Universe (MCU) avec un petit rôle dans Iron Man 2.

Elle revient ensuite dans Captain America : Le Soldat de l'Hiver, Captain America : Civil War les quatre films Avengers. Elle trouve même la mort dans Avengers : Endgame, mais revient dans Black Widow, qui se déroule entre les événements de Captain America : Civil War et Avengers : Infinity War.

Natasha Romanoff ( Scarlett Johansson) - Black Widow ©Marvel Studios

Black Widow est également l'occasion pour Marvel Studios de mettre en avant une cinéaste talentueuse : Cate Shortland. Devant la caméra, Scarlett Johansson est entourée d'un casting notamment composé de Florence Pugh, de Rachel Weisz, de Ray Winstone ou encore de David Harbour dans la peau du Red Guardian.

Malheureusement, Black Widow n'a pas reçu des retours forcément très positifs, et le film a fait un score plus timide que la majorité des films du MCU avec « seulement » 379 millions de dollars de recettes au box-office.

Un projet de longue date

Le principal problème du film Black Widow, est qu'il est arrivé beaucoup trop tard. Les spectateurs n'avaient plus vraiment l'envie de voir une aventure en solitaire de La Veuve Noire, surtout après son récent décès dans Avengers : Endgame.

Pourtant, ce projet de film sur Natasha Romanoff remonte à très longtemps. La première fois qu'il est question d'un film Black Widow, c'est en 2004, alors que le MCU n'existe pas encore. Le studio Lionsgate se porte acquéreur du personnage de La Veuve Noire. David Hayter, le scénariste des deux premiers films X-Men, est même engagé pour écrire le scénario et éventuellement réaliser ce film sur la célèbre espionne Marvel.

Malheureusement, rien de concret n'aboutit.

Black Widow ©Marvel Studios

C'est avec Iron Man 2 que l'idée de faire un film Black Widow est relancée. Le personnage gagne en popularité auprès de Tony Stark, et Kevin Feige commence doucement à lancer son MCU. À l'époque, le producteur annonce même que des discussions sont en cours autour d'un film solo sur La Veuve Noire.

En 2014, Nicole Perlman signe une première version du scénario qui reste inachevée. En 2015, les flash backs de Avengers : l'ère d'Ultron servent à présenter le passé de l'héroïne mais également de teasing pour le film en solitaire qui se prépare.

Les choses s'accélèrent

À l'époque, plusieurs réalisateurs sont en lice pour prendre les manettes de ce nouveau film. Neil Marshall (The Descent) et David Hayter (encore lui) sont en pole position. Mais l'agenda du MCU est trop chargé et le film se fait encore attendre.

En 2017, les choses s'accélèrent enfin. Kevin Feige lance officiellement le film Black Widow et confie l'écriture du scénario à Jac Schaeffer (WandaVision) et Ned Benson. Scarlett Johansson, de son côté, fan du film Lore, contacte la réalisatrice Cate Shortland et lui propose le job. Celle-ci accepte, et Kevin Feige n'y voit pas d’inconvénient.

Black Widow ©Marvel Studios

Et alors que les choses s'améliorent pour le film, ce dernier voit sa production et sa date de sortie retardées à cause de la crise sanitaire.

Initialement, le film devait sortir le 1er mai 2020. Après plus d'un an de retard, le long-métrage est finalement sorti le 7 juillet 2021. Aux USA, il sort simultanément en salles et sur Disney+. Une décision qui a conduit Scarlett Johansson à porter plainte contre le studio.