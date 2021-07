Black Widow : que signifie la scène post-générique ?

Après un an d’attente, « Black Widow » vient finalement de sortir dans les salles obscures. Comme chaque film du Marvel Cinematic Universe (MCU), celle-ci contient une scène post-générique, qu’on décrypte ici. Attention ! Cet article contient évidemment des spoilers sur le film !

Black Widow : le retour du MCU

Initialement, Black Widow aurait dû voir le jour en avril 2020. Mais à cause de la pandémie de la COVID-19, le long-métrage des studios Marvel a été repoussé, jusqu’au 7 juillet dernier. Enfin, le film de Cate Shortland vient de sortir dans nos salles obscures. L’occasion pour les fans du MCU de faire leurs adieux au personnage incarné par Scarlett Johansson. Pour rappel, l’intrigue se déroule entre les événements de Captain America : Civil War et de Avengers : Infinity War, ce qui fait de La Veuve Noire une hors la loi poursuivie par le général Ross. En parallèle, l’héroïne retourne sur ses terres natales et renoue avec son passé.

Black Widow ©Marvel Studios

Comme tout film Marvel qui se respecte, Black Widow propose aux fans une séquence post-générique. Véritable tradition dans le MCU, Black Widow ne déroge pas à la règle. Evidemment, pour ceux qui n’ont pas encore vu le film, la suite de cet article va contenir des spoilers concernant cette séquence post générique.

Focus sur la scène post générique

Contrairement au déroulé du film, cette scène additionnelle se déroule après les événements de Avengers : Endgame. Cate Shortland met en scène Florence Pugh, toujours dans la peau de Yelena, qui se rend sur la tombe de Natasha Romanoff. Elle vient fleurir la sépulture de l’héroïne tombée au combat. Une mystérieuse femme vient alors à sa rencontre. Cette dernière, incarnée par Julia Louis-Dreyfus, est la Comtesse Valentina Allegra de Fontaine. Dans les comics, elle est créée en 1967 par Jim Steranko et Lisa Rinna. Ancienne agent du S.H.I.E.L.D, elle devient par la suite la nouvelle Madame Hydra. Ensuite, elle a révélé être une agent dormant au service des russes, un peu à la manière du Soldat de l’Hiver.

Comtesse Valentina Allegra de Fontaine ( Julia Louis-Dreyfus) - Falcon et le Soldat de l'Hiver ©Marvel Studios / Disney+

Cette protagoniste est déjà apparue à la fin de la série Falcon et le Soldat de l’Hiver. Dans le show de Malcolm Spellman, elle décide de recruter l’Agent US à des fins encore floues. Sorte de penchant sombre de Nick Fury, elle semble elle aussi vouloir monter sa propre équipe de supers. Dans Black Widow, elle vient à la rencontre de Yelena pour la monter contre un autre héros célèbre du MCU : Œil de Faucon. Elle ment délibérément à Yelena, et lui fait croire que Clint Barton est responsable de la mort de sa sœur.

Une séquence qui suggère donc que Yelena va apparaître dans la série Hawkeye. Il y a maintenant une forte probabilité pour que Florence Pugh revienne rapidement dans le MCU, pour débuter sa traque contre le célèbre archer. Quant à la Comtesse Valentina, elle devrait être un élément marquant de la phase 4 du MCU.