Blade : Marvel a trouvé le réalisateur pour le reboot

À l'instar de Deadpool, Blade est un personnage que l'on a du mal à voir intégrer le MCU. Marvel va pourtant tenter le coup en présentant une nouvelle incarnation du chasseur de vampires, sous les traits de Mahershala Ali. Le film vient enfin de se trouver son réalisateur.

Blade : un reboot avec Mahershala Ali

Juillet 2019, en pleine Comic-Con, Marvel annonçait que Blade allait revenir dans les salles obscures. Précédemment incarné par Wesley Snipes à trois reprises, le personnage allait cette fois être porté par Mahershala Ali. Choix intéressant, l'acteur ayant à son palmarès deux oscars (Moonlight et Green Book), mais on attend vraiment de voir ce que le studio compte tirer d'un tel héros. Le chasseur de vampires n'est pas du genre à faire dans la dentelle et il ne va pas falloir trop édulcorer la violence inhérente à son univers. Exercice périlleux pour Marvel, qui veut que ses productions parlent à tous les âges et qui se refusent à verser dans le Rated R. On peut néanmoins avoir un peu d'espoir, car Deadpool 3 préservera normalement ce classement et donc toute la violence/grossièreté qu'on lui connaît.

Blade (Wesley Snipes) - Blade 2 ©Metropolitan Film Export

Le projet avance et s'est trouvé un réalisateur

Ce reboot de Blade reste mystérieux au possible depuis son annonce. Pas la moindre information n'a filtré sur le scénario écrit par Stacey Osei-Kuffour et on ne sait même pas si le personnage va se mêler aux autres super-héros. Que l'on se rassure, le projet avance et c'est Deadline qui nous apporte une bonne nouvelle. D'après le média américain, Marvel est allé chercher Bassam Tariq pour qu'il réalise Blade. L'accord n'est pas encore signé mais les discussions sont en très bonne voie. On peut considérer, sauf retournement de situation imprévu, qu'il sera à la tête de ce projet intrigant.

Le studio va encore une fois recruter quelqu'un connu dans la sphère indé et joue le jeu de la diversité puisque le concerné est originaire du Pakistan. On lui doit un seul long-métrage, le remarqué Mogul Mowgli avec Riz Ahmed dans le rôle principal. C'est une chance en or de se faire remarquer par le grand public qui vient de lui être offerte.

Le tournage débutera probablement l'année prochaine et aucune date de sortie n'est prévue. Blade appartiendra à la phase 5 du Marvel Cinematic Universe et il ne faut pas l'attendre dans les salles avant 2023, voire 2024.