Blade : premier aperçu de Mahershala Ali en chasseur de vampires ?

Au coeur d'un Marvel Cinematic Universe en plein renouvellement, la chasseur de vampires Blade s'apprête à revenir après des années d'absence. Plus de Wesley Snipes pour l'incarner, c'est Mahershala Ali qui a été choisi et on tient peut-être le premier aperçu de l'acteur dans son futur rôle.

L'équation est assez compliquée sur le papier. L'univers de Blade n'est pas réputé pour être soft. Dans un MCU qui se veut très familial et fermé au Rated R, faire un film sur le héros mi-homme mi-vampire peut susciter quelques vives interrogations. Le personnage n'a pas pour habitude de faire dans la dentelle quand il s'agit d'éliminer ses ennemis et, d'ailleurs, la trilogie avec Wesley Snipes n'a jamais hésité à faire couler le sang quand l'occasion se présentait. Comment va-t-on se débrouiller chez Marvel pour respecter les fondements de Blade sans abîmer son image de marque ? On le verra le moment venu, ce retour du chasseur de vampires n'est pas encore prévu pour tout de suite. Aucune trace de lui dans les films de la phase 4 annoncés jusqu'à 2022. Outre la question de la violence, on se demande comment un tel personnage peut s'incorporer dans un univers vendu comme étendu ? Il a croisé d'autres héros de la maison d'édition dans les comics, mais n'est pas associé à une grosse équipe comme celle des Avengers.

Vient-on de découvrir Mahershala Ali en Blade ?

Pour incarner Blade, pas de Wesley Snipes. Marvel et Disney veulent partir sur une nouvelle incarnation et ont fait un choix très intéressant. C'est l'excellent Mahershala Ali, doublement oscarisé pour Moonlight et Green Book, qui décroche le rôle. Il a démontré son talent dans plusieurs registres, ce qui nous promet un Blade vraiment marquant. L'acteur vient peut-être de révéler une première image de son look dans le film. Sur son compte Instagram a été publié un concept art le mettant en scène dans la peau de Blade :

Dessin officiel ou un fan art qui a tapé dans l'oeil de l'acteur ? On ne le saura pas. Mais on ne peut qu'avouer qu'une certaine classe se dégage de lui et on adore ce petit sourire qui ajoute du fun au personnage. Blade est un héros badass qui aime tuer avec style et qui a toujours eu du charisme. On ressent précisément cela dans cette image et, même s'il n'est pas officiel, son look dans le film devrait ne pas être si éloigné. La coupe, les lunettes et l'épée sont autant de marqueurs qui rappellent la version des comics.

On n'en sait cependant guère plus sur ce projet. Aucun réalisateur n'y est attaché, et pour le moment pas le moindre indice sur une potentielle date de sortie...