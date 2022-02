Blade Runner 2049 : Harrison Ford a vraiment frappé Ryan Gosling sur le tournage

Après avoir évité une centaine de coups sur le tournage de "Blade Runner 2049", Ryan Gosling a fini par en recevoir un vrai de la part d'Harrison Ford. Un petit accident heureusement sans conséquence.

Blade Runner 2049, une suite monumentale

Trente-cinq ans après Blade Runner de Ridley Scott, réalisé en 1982 et inspiré du roman Les Androïdes rêvent-ils de moutons électriques ? de Philip K. Dick, sortait dans les salles Blade Runner 2049. Cette fois réalisé par Denis Villeneuve, le film se déroule trente ans après les événements du premier film. Désormais, de nouveaux réplicants sont chargés de traquer les anciens modèles et de les mettre hors circuit. C'est le cas de K (Ryan Gosling), un nouveau blade runner qui va se lancer dans une enquête le menant à Deckard (Harrison Ford). Ce dernier, après avoir traqué un groupe de réplicants dans le premier film, a disparu après s'être enfuit avec Rachel. Notons enfin la présence au casting d'Ana de Armas le très beau rôle de Joy, une intelligence artificielle holographique qui accompagne K.

Blader Runner 2049 ©Warner Bros.

Blade Runner 2049 est un film grandiose, visuellement impressionnant et porté par un scénario aussi fascinant que celui du premier film. Pourtant, le succès n'a pas été au niveau des attentes. Avec seulement 259 millions de dollars récoltés dans le monde pour un budget de 150 millions de dollars, le film est considéré comme un échec commercial. Devant ces chiffres Warner a d'ailleurs préféré ne pas développer de suite. Du moins pour le moment.

Une bagarre qui tourne mal

L'une des attentes qu'il y avait autour de Blade Runner 2049 concernait la rencontre entre Harrison Ford et Ryan Gosling. Le premier reprenait son rôle tandis que le second prenait en quelque sorte sa place, devenant le nouveau héros de Blade Runner. La rencontre de leurs deux personnages, dans un ancien casino de Las Vegas que squatte Deckard, est d'ailleurs assez explosive. Et donne même lieu à une bagarre dans une boîte de nuit. Evidemment, tout cela n'est que du cinéma et on sait bien que les acteurs ne se sont pas véritablement écharpés. Enfin, presque...

Blader Runner 2049 ©Warner Bros.

En effet, lors du tournage de cette séquence, Harrison Ford a vraiment frappé Ryan Gosling par accident. Comme il l'expliquait à l'époque à GQ, Gosling devait se tenir à un endroit précis pour éviter de recevoir vraiment le coup. Sauf que dans le feu de l'action le comédien s'est mal placé et a reçu le poing de son collègue en plein visage.

Son boulot consistait à être hors de portée du coup de poing. Mon boulot était de m'assurer que je donnerais bien le coup de poing. Mais on bougeait, et la caméra bougeait, donc je devais prendre en compte l’angle de la caméra pour rendre le coup de poing crédible. Vous savez, j’ai dû donner une centaine de coups de poing sur ce tournage et je ne l’ai touché qu'une fois !

Un moment plutôt cocasse qui a pu être immortalisé par la caméra qui tournait. Et qui a donné cette photo ci-dessous, particulièrement drôle avec Ryan Gosling abasourdit et Harrison Ford vraisemblablement bien embêté.

Heureusement ce petit accident a été sans conséquence. D'ailleurs, pour se faire pardonner, Ford aurait proposé à Gosling de partager avec lui une bouteille de scotch. Et concernant cette fameuse scène de bagarre, sachez qu'elle aurait très bien pu ne jamais être dans le montage final.