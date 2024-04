"25 ans de manque de respect" : la colère des acteurs de Blair Witch après l'annonce du reboot

"Le Projet Blair Witch" va avoir droit à un reboot produit par Jason Blum. L'annonce du film a fait réagir Heather Donahue, Michael C. Williams, Joshua Leonard, les acteurs du premier film qui n'ont rien touché pour les films dérivés du classique de l'horreur, et n'ont jamais été consultés.

Le Projet Blair Witch : un reboot qui fait réagir le casting original

Il y a quelques jours, on apprenait que le célèbre producteur Jason Blum (Blumhouse Productions) allait s'attaquer à un des films d'horreur les plus rentables de l'histoire : Le Projet Blair Witch (1999). En effet, le long-métrage a été tourné par Daniel Myrick et Eduardo Sanchez avec seulement 60 000 dollars et a rapporté près de 250 millions de dollars dans le monde. Un score fou qui s'explique par le concept du film, un found footage qui voit trois étudiants en cinéma faire un documentaire sur la légende de la sorcière de Blair. Par cette approche, Le Projet Blair Witch donne l'impression au spectateur que ce qu'il voit est vrai, ce qui le rend ainsi terrifiant.

Jason Blum va donc produire un reboot de ce classique de l'horreur, qui avait eu droit à une première suite en 2000 avec Le Livre des Ombres, et à une seconde en 2016 avec Blair Witch. Mais cette annonce n'a pas ravi Heather Donahue, Michael C. Williams et Joshua Leonard, les acteurs du premier opus, qui ont publié sur Facebook une lettre adressée au studio Lionsgate. Une lettre dans laquelle ils font part de plusieurs demandes et se montrent critiques envers les films dérivés de Blair Witch, qui ont été faits sans les consulter.

Notre film a maintenant été rebooté deux fois. Les deux fois cela a été une déception pour les fans, au box-office et au niveau des critiques. Aucun de ces films n'a été réalisé avec une contribution créative significative de la part de l'équipe d'origine. En tant qu'initiés qui ont créé Blair Witch et qui sont à l'écoute de ce que les fans aiment et veulent depuis 25 ans, nous sommes votre meilleure arme secrète, mais jusqu'à présent inutilisée !

Les demandes des acteurs

Les comédiens vont plus loin dans leur intervention en estimant que les producteurs des derniers films ne font que récupérer à leur compte les bénéfices de leur travail. Pour eux, cela représente tout simplement "25 ans de manque de respect" et des méthodes "dégueulasses et sans classe". Vient alors la question de l'argent. La première demande du trio est de recevoir un payement rétroactif et futur pour leur travail sur Le Projet Blair Witch en prenant la somme qui aurait été décidé par SAG-AFTRA s'il y avait eu un syndicat ou une représentation juridique appropriée lors du tournage du film.

Le Projet Blair Witch ©Alliance Atlantis Vivafilm

Mais leurs demandes financières ne concernent pas qu'eux puisque Heather Donahue, Michael C. Williams et Joshua Leonard voudraient également mettre en place The Blair Witch Grant, une bourse de 60 000 dollars versée chaque année par Lionsgate à un cinéaste de genre pour l'aider à réaliser son premier long-métrage. Enfin, ils souhaitent être consultés également pour tout produit dérivé de Blair Witch, que ce soit des prochains films, des jeux, des escapes games, etc.

Pour le moment, Lionsgate n'a fait aucun commentaire (via Variety). Mais les réalisateurs et producteurs du premier film Blair Witch ont apporté leur soutien aux acteurs, estimant qu'ils ont apporté une contribution non négligeable au long-métrage et à son héritage.