Blanche Neige un bon film ? Découvrez les premières réactions surprenantes au live action

Blanche-Neige et les Sept Nains est le tout premier film d’animation à avoir été dévoilé par Disney. Sorti en 1937, il fait désormais parti de la liste des classiques d’animation du studio aux grandes oreilles. Or, ce dernier a pris l’habitude depuis quelques années de nous proposer des remakes en live action de ces classiques. Dans ce contexte, Blanche-Neige s’apprête à sortir.

Depuis l’annonce du projet, il y avait de quoi être inquiet pour ce remake. La sortie de la première photo du film, en octobre 2023, a provoqué de nombreuses réactions négatives à cause de l’aspect des sept « créatures magiques » (le terme choisi par Disney) de l’histoire. Ceux-ci ont ainsi été créés numériquement, pour un résultat pas vraiment convaincant. Les internautes n’ont aussi pas vraiment bien accueilli les bandes-annonces de Blanche-Neige. Les premiers retours sur le film ont donc de quoi surprendre.

L’avant-première de Blanche-Neige a récemment eu lieu à Los Angeles. Or, comme le rapporte The Hollywood Reporter, les spectateurs ayant ensuite partagé leur avis sur le film ont été en majorité séduits par celui-ci. Ash Crossan qualifie par exemple le film de « charmant ». Skyler Shuler assure même que ce long-métrage est « de la pure magie signé Disney ».

Listen, I was worried, but let me tell you Snow White is PURE DISNEY MAGIC!

This will end up being a lot of people’s favorite live-action remake. pic.twitter.com/o9SRPIircu

— Skyler Shuler (@SkylerShuler) March 16, 2025