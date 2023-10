Blanche-Neige : la première photo du live action divise

Découvrez la première image du remake en prises de vues réelles de "Blanche-Neige et les Sept Nains" attendu prochainement au cinéma. Et comme prévu : ça divise beaucoup.

Blanche-Neige revient en chair et en os

Pour continuer dans sa frénésie d'adapter ses dessins animés classiques en prises de vues réelles, Disney prépare actuellement une version live action de Blanche-Neige et les Sept Nains mise en scène par Marc Webb. Portée, entre autres, par Rachel Zegler et Gal Gadot, le long-métrage racontera les aventures de la princesse aux cheveux bruns (Zegler), alors qu'elle s'enfuit du royaume pour échapper au chasseur que sa belle-mère (Gadot) a envoyé pour la tuer. Dans sa fuite, elle tombera sur sept créatures qui l'accueilleront parmi eux et auprès desquels elle trouvera du réconfort et une nouvelle manière de vivre.

La première image du remake divise

En 2022, suite à un coup de gueule de Peter Dinklage, Disney avait déclaré que les nains de la version live action de Blanche-Neige seraient plutôt des "créatures magiques" afin de ne pas heurter la sensibilité des personnes atteintes de nanisme. Cette décision avait d'ailleurs été sévèrement critiquée de la part du public, qui attendait donc d'en savoir plus sur ces fameuses "créatures magiques".

En cette fin octobre, on découvre enfin à quoi ressemblent ces fameuses "créatures" dans la première image du live action Blanche-Neige. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce premier aperçu divise les fans !

Sur cette première image, on remarque sur les sept créatures ont été créées numériquement, et ne sont pas campées par de véritables comédiens. Si on reconnaît aisément Simplet (derrière à la gauche de Blanche-Neige), les autres ne sont pas vraiment fidèles au dessin-animé. Il semblerait que Disney ait donc opté pour un mélange entre des hobbits, des elfes et des nains, en CGI. Ce qui n'a pas été du goût de tout le monde...

En effet, en ligne, les commentaires n'ont pas tardé à émerger, la plupart regrettant le choix de Disney d'avoir eu recours aux effets spéciaux pour ces personnages. On peut ainsi lire que le design est "hideux" et "pas du tout fidèle au dessin-animé".

La date de sortie repoussée d'un an

Alors qu'il était au départ prévu au cinéma pour le mois de mars 2024, le film Blanche-Neige a finalement été repoussé d'un an et sortira donc dans les salles en mars 2025. Cette décision fait suite à la grève qui paralyse Hollywood depuis plusieurs mois. Si celle des scénaristes est terminée, celle des acteurs continue faute d'accords trouvés avec les studios, ce qui impacte le calendrier des sorties (le tournage étant terminé, on imagine qu'il y a des reshoots à faire).