Blonde : Ana de Armas ne comprend pas l'interdiction du film aux -17 ans

Ana de Armas, qui incarne Marilyn Monroe dans le film "Blonde", est revenu sur la décision de la MPAA de donner au long-métrage une interdiction aux moins de 17 ans. Une aberration pour la comédienne.

Ana de Armas devient Marilyn Monroe

Blonde est l'un des films les plus attendus cette année. Malheureusement pour les adeptes des salles de cinéma, on ne pourra le découvrir que chez nous grâce à Netflix. Les plus chanceux pourront tout de même voir le film sur grand écran lors du Festival de Deauville. Pour les autres, ce sera sur la plateforme.

Le long-métrage fait tout de même parler de lui depuis des mois. Notamment parce qu'on nous vend un film sulfureux et dérangeant avec Ana de Armas en Marilyn Monroe. Cependant, il ne s'agira pas d'un biopic, mais bien d'une adaptation du roman de Joyce Carol Oates, qui s'inspire de la célèbre actrice mais propose malgré tout un récit fictif sur elle. La volonté de l'auteur étant de la montrer sous un autre jour et comment le monde de la célébrité a pu être nocif pour elle.

Blonde ©Netflix

Blonde a été annoncé il y a plusieurs années. Mais la sortie a dû être reporter pour permettre au réalisateur Andrew Dominik de réaliser revoir sa copie, car, à la surprise générale, Netflix aurait trouvé le film trop choquant, en grande partie à cause de certaines scènes de sexe. Finalement, l'auteur du film aurait eu gain de cause et serait parvenu à proposer une version qui lui convient.

Des films et séries plus explicites que Blonde

Cependant, Blonde ne sera pas un film tout public. Aux Etats-Unis, il a obtenu par la MPAA (Motion Picture Association of America) une classification NC-17. Ce qui signifie une interdiction pour les moins de 17 ans. Andrew Dominik s'était déjà exprimé à ce sujet, estimant ne pas avoir dépassé les limites et que cette classification témoignait d'un paradoxe américain. C'est désormais à la star du film, Ana de Armas, de revenir sur ce sujet dans une interview donnée à L'Officiel.

Je n'ai pas comprend cette décision. Je peux vous citer un bon nombre de séries ou de films qui sont plus explicites avec beaucoup plus de contenus sexuels que dans Blonde.

Blonde ©Netflix

Elle en profite pour justifier les choix du réalisateur et sa volonté de ne pas montrer une "sexualité heureuse" comme il l'avait exprimé.

Pour raconter cette histoire il était important de montrer tous ces moments de la vie de Marilyn qui l'ont fait finir là. Il fallait l'expliquer. Tout le monde (dans le casting) savait que nous devions aller dans des endroits inconfortables. Je n'étais pas la seule.

La comédienne parle d'un inconfort général donc mais accepté par toute l'équipe du film. Nous voilà d'autant plus curieux de découvrir Blonde. Pour cela, rendez-vous sur Netflix le 28 septembre.