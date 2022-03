Blonde : le film Netflix sur Marilyn avec Ana de Armas sera bien réservé aux adultes

Toujours sans date de sortie sur Netflix, "Blonde", le biopic sur Marilyn Monroe avec Ana de Armas, a au moins une classification. Le film sera NC-17 aux Etats-Unis en raison notamment de "contenu sexuel".

Ana de Armas en Marilyn

Réalisé par Andrew Dominik, Blonde est une adaptation de la biographie fictive de Marilyn Monroe par Joyce Carol Oates. La romancière y raconte la vie de Norma Jeane Baker, devenue l'icône du cinéma qu'on connaît, en portant un regard critique sur Hollywood. Alors que le livre contient quasiment 1000 pages, le film devra forcément couper de nombreux passages. Le projet reste intéressant, notamment pour la présence d'Ana de Armas pour jouer Monroe. Une nouvelle incarnation après notamment celle remarquée de Michelle Williams dans My Week with Marilyn (2012).

Si le film devrait déjà être disponible sur Netflix, il a malheureusement été repoussé. En effet, l'été dernier, on apprenait que la plateforme de streaming n'avait pas vraiment apprécié le premier rendu du film. Le problème viendrait notamment de scènes de sexe trop dérangeantes, rendant pour nous le film encore plus intrigant. Il aurait donc été demandé au réalisateur de reprendre certains éléments pour permettre à Blonde de ressembler davantage à un film à Oscars.

La Blonde qu'on veut voir ?

Se pourrait-il que finalement le cinéaste ait pu imposer sa vision ? Impossible à dire pour le moment mais les récentes informations du Hollywood Reporter sur la classification du film laissent entendre que Netflix aurait finalement lâché du lest. Le média américain annonce que le film sera bien NC-17, soit la plus haute classification pour les films aux Etats-Unis. Cela correspond à une interdiction aux personnes de 17 ans et moins.

Marilyn Monroe ©LA PRESSE CANADIENNE / HO

On retrouve généralement dans cette catégorie des films d'horreur particulièrement gores. Cependant, il est précisé ici que cette note aurait été attribuée par la Motion Picture Association en raison de "contenu sexuel". Précédemment, Andrew Dominik avait déjà prédit que son film serait NC-17. Bien que Netflix aurait mis la pression pour que la monteuse Jennifer Lame "diminue les excès du film", le résultat semble correspondre à ce qu'avait envisagé Dominik dès le départ. En février dernier, il affirmait auprès de Screen Daily (toujours via THR) :

C'est un film exigeant. Si le public n'aime pas ça, c'est son problème. C'est un film NC-17 sur Marilyn Monroe, c'est ce qu'on veut voir, non ? Moi je veux voir une version NC-17 de l'histoire de Marilyn Monroe.

Le cinéaste a finalement exprimé sa gratitude envers Netflix pour son soutien. On attend maintenant que la plateforme se décide à sortir Blonde. Aucune date n'a encore été annoncée.