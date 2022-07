Blonde : un trailer puissant pour le film avec Ana de Armas en Marilyn Monroe

Le très attendu "Blonde", avec Ana de Armas en Marilyn Monroe, se dévoile avec une bande-annonce mise en ligne par Netflix. Le film sera disponible sur la plateforme en septembre.

Ana de Armas devient Marilyn Monroe

Voilà un moment qu'on entend parler de Blonde, le nouveau film d'Andrew Dominik. Dès ses prémices, lorsqu'Ana de Armas a été annoncée en 2019 pour tenir le rôle de Marilyn Monroe, une petite hype a commencé à grandir. Il faut dire que le choix de l'actrice avait, sur le papier, l'air absolument parfait. Et sa ressemblance avec la célèbre Marilyn sur les premières images n'a fait que confirmer tout le bien qu'on pensait de ce projet.

Mais Blonde a également fait parler suite à un long report. La cause étant, d'après des rumeurs puis une confirmation du réalisateur lui-même, des scènes de sexe trop choquante pour Netflix. Vous avez bien lu, même la plateforme de streaming aurait mis son veto à certaines séquences, obligeant le cinéaste à retourner certains passages. Mais au final, Andrew Dominik semble avoir eu gain de cause et apparaît satisfait du résultat. Son objectif étant, en adaptant la biographie fictive de Marilyn Monroe par Joyce Carol Oates, de représenter la tragédie de sa vie et donc de ne pas représenter une "sexualité heureuse".

Marilyn Monroe (Ana de Armas) - Blonde ©Netflix

Les strass et le stress de Blonde

Après un premier teaser déjà sublime, on peut enfin découvrir une véritable bande-annonce de Blonde (en une d'article) pour pouvoir juger davantage de la prestation d'Ana de Armas en Marilyn Monroe. Et le résultat est, sur ces images, pour le moins impressionnant. Sa transformation est étourdissante et on croirait véritablement retrouver Marilyn. Surtout, la comédienne offre une prestation puissante. On découvre ici Norma Jean (son vrai nom) fatiguée d'être Marilyn, et plusieurs scènes montrent qu'elle est en train de craquer sous la pression d'un entourage très masculin.

Les premiers avis sur Blonde tomberont bientôt puisqu'il sera présenté au festival de Venise (du 31 août au 10 septembre). Une première opinion est tombée du côté de Vanity Fair, qui a déjà pu découvrir le film est dont l'auteure de l'article écrit avoir été "embarquée" et ne pas s'être "ennuyée une minute des 166 que dure le film". Pour le abonnés Netflix, il faudra attendre le 28 septembre pour se faire sa propre opinion.