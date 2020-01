Bloodshot : Vin Diesel énervé dans le nouveau trailer

Vous avez aimé ? Partagez :

Il n’y a pas que Marvel et DC dans le monde des super-héros. L’écurie Valiant tente sa chance sur grand écran avec l’adaptation des comics « Bloodshot ». Vin Diesel se transforme en une machine de guerre dans la nouvelle bande-annonce et continue de jouer aux gros bras, comme il en a l’habitude.

Quelques heures après la mise en ligne de la première bande-annonce de Morbius, Sony remet le couvert avec Bloodshot. Le film de super-héros, tiré des comics de Valiant, s’était déjà montré en octobre dernier. On avait pu découvrir Vin Diesel en Ray Garrison, un soldat mort au combat dont le corps a été sauvé par des nanotechnologies. Des scientifiques ont vu là l’opportunité de tester leur trouvaille et de donner vie à un soldat capable de se régénérer instantanément de ses blessures. Ainsi naît Bloodshot. Mais ses géniteurs cachent un gros secret. Ray est, en réalité, manipulé, pour être gardé sous contrôle. Mais quand il va découvrir qu’il n’est qu’un pion, le garçon va se mettre en rogne et cherchera son indépendance par tous les moyens, y compris par la force. Bref, Bloodshot est un rôle taillé sur mesure pour Vin Diesel. La star de la franchise Fast & Furious n’est pas un grand acteur et ainsi ne quitte pas son registre de prédilection.

Un nouvel aperçu de Bloodshot pas forcément enthousiasmant

La nouvelle bande-annonce continue de vendre un film qui va cogner, sans pour autant que ça ne déborde d’originalité. On apprécies les plans où le héros se régénère, mais le reste a l’air très générique, sans grandes idées. Le réalisateur Dave Wilson est surtout connu pour avoir bossé dans le domaine des effets visuels, majoritairement pour des jeux vidéo. Il n’a, en revanche, pas une grosse expérience dans la mise en scène. Le film va-t-il en souffrir ? Ça se pourrait.

Pas de quoi s’impatienter plus que ça. Bloodshot est une autre tentative de Sony pour faire du cinéma de super-héros plus violent qu’à l’accoutumée, sans pour autant pousser le bouchon trop loin. Vin Diesel sera l’attraction principale, secondé par Eiza González, Michael Sheen et Guy Pearce dans la peau du créateur/méchant. Bloodshot était initialement attendu pour le mois de février prochain mais a été légèrement retardé par le studio. La nouvelle date de sortie française est programmée au 4 mars 2020.