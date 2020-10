Bob l'éponge - Le film, Éponge en eaux troubles : un trailer délirant pour la comédie Netflix

"Bob l'éponge - Le film : Éponge en eaux troubles", nouvelle aventure délirante de l'éponge rigolote, se dévoile dans une nouvelle bande-annonce. Le film sera disponible sur Netflix dès le 5 novembre.

Bob l'éponge : le fou rire aquatique

Voilà 21 ans qu'a débarqué Bob l'éponge à la télé américaine. Décédé en 2018, Stephen Hillenburg était le créateur de ce show complétement surréaliste. Il suffit de lire le synopsis pour s'en persuader. L'histoire suit en effet une éponge vivante qui vit sous l'eau dans un ananas avec son escargot de compagnie. Ses amis sont une étoile de mer appelée Patrick et un écureuil qui porte un costume de cosmonaute. Si votre enfant vous raconte cette histoire, vous allez probablement prendre rendez-vous pour lui chez un psy. Quand Hillenburg en fait le pitch à Nickelodeon, il obtient le droit d'en faire une série dans laquelle tous les délires sont permis. Et ça marche ! Le show est un énorme succès et fait rire toutes les tranches d'âge.

"Bob, l'éponge", le dessin-animé original.

En 2004 sort alors un premier long-métrage, Bob l’éponge, le film, réalisé par son créateur lui-même. Il est suivi, plus d'une décennie plus tard, en 2015, par Bob l’Éponge, le film : Un héros sort de l’eau, sous la direction cette fois-ci de Paul Tibbitt. Ces deux premiers longs-métrages ont rapporté près de $465,3 millions pour un coût de production estimé à $104 millions. Paramount en a donc commandé assez logiquement un troisième épisode.

Bob l'éponge - le film, Éponges en eaux troubles : la preuve par trois

Bob l'éponge - Le film : Éponge en eaux troubles est donc le titre de ce nouvel épisode mis en scène par Tim Hill. On y retrouve tous les personnages originaux dans une nouvelle histoire tout aussi folle et créative que la série.

Gary, l'escargot de Bob, a disparu et a été probablement kidnappé. L'éponge sous-marine entraîne donc Patrick dans une folle aventure vers la Cité Perdue d’Atlantic City afin de le retrouver. A travers cette mission de sauvetage pleine de surprises, de merveilles et de dangers, Bob l’Éponge et ses acolytes vont réaliser que rien n’est plus fort que le pouvoir de l’amitié. On va enfin également y découvrir comment Bob a rencontré Gary. Il y aura aussi un bateau propulsé par du ketchup et de la moutarde, et la tête de Keanu Reeves dans un buisson de sauge.

Keanu Reeves dans "Bob l'éponge - Le film : Éponge en eaux troubles".

Bref, du pur délire à la Bob l'éponge.

Au casting voix en version originale, nous retrouverons également Awkwafina, Tom Kenny, Clancy Brown, Rodger Bumpass, Bill Fagerbakke, Carolyn Lawrence, Mr. Lawrence, Lori Alan, Snoop Dogg, Antonio Raul Corbo, Mary Jo Catlett et Jill Talley.

Un réalisateur spécialisé

Si le nom de Tim Hill ne vous dit rien au premier abord, il s'est pourtant spécialisé ces dernières années dans la mise en scène de films plutôt destinés à un public jeune.

On lui doit en effet, entre autres, Les Muppets dans l'espace, Garfield 2, Alvin et les Chipmunks, et Hop. Son dernier film, Mon grand-père et moi, est sorti la semaine dernière au cinéma en France. On y découvre Robert De Niro en grand-père ronchon qui entre en guerre avec son petit-fils. Le premier a piqué la chambre du deuxième qui doit aller dormir au grenier. Qui arrivera à faire craquer l'autre le premier ? Vous pouvez découvrir, avant d'y aller, ce qu'en a pensé la rédaction de CinéSéries.

Bob l'éponge - Le film : Éponge en eaux troubles sera disponible sur Netflix dès le 5 novembre.