Bohemian Rhapsody : Brian May s'exprime sur un projet de suite

Le musicien Brian May a donné quelques précisions concernant l'éventuelle suite du film « Bohemian Rhapsody ». Selon le guitariste de Queen, il ne devrait pas y avoir de deuxième long-métrage.

En 2018, le cinéaste Bryan Singer était de retour avec un biopic centré sur le groupe Queen. Même si le long-métrage est très loin d'avoir fait l'unanimité, Bohemian Rhapsody est reparti avec 4 Oscars sur ses 5 nominations dont la statuette du Meilleur acteur pour Rami Malek dans la peau de Freddie Mercury. De plus, le film s'est avéré être un énorme succès au box-office avec plus de 903 millions de dollars de recettes pour un budget de 52 millions. Pour autant, apparemment, aucune suite ne serait prévue.

Et c'est Brian May qui le dit

Le guitariste de Queen, Brian May a affirmé qu'aucune suite de Bohemian Rhapsody n'était en production. L'artiste de 72 ans a déclaré qu'une suite potentielle sur la fin de la vie du chanteur et du groupe ne serait pas « une chose édifiante à faire ».

Et il a franchement raison. Une suite à Bohemian Rhapsody n'aurait globalement aucun intérêt. De toute manière avec le rachat de la Fox par Disney on doute que le studio aux grandes oreilles ait l'intention de produire une suite. Au micro de Rolling Stone, Brian May affirme donc qu'aucune suite n'est dans les cartons :

Nous y avons pensé. Nous en avons parlé. Fondamentalement, nous pensons que ce n'est pas une bonne idée pour le moment. Les choses pourraient changer, je suppose, mais je pense que ce serait difficile. Ce n'est pas impossible car il y a encore potentiellement des choses à raconter.

Brian May a ajouté que la perspective de suivre la lutte de Mercury contre le sida et la disparition progressive de la vie publique du chanteur ne sont pas des choses attrayantes à raconter. Quant aux critiques négatives, qui affirmaient notamment le manque de véracité du film, Brian May et le batteur Roger Taylor se sont prononcés en faveur du film. Les spéculations d'une suite à Bohemian Rhapsody sont monnaie courante depuis la sortie du premier film. Mais elles sont visiblement infondées...