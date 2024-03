Dispo sur Netflix : ce film avec Pierre Niney est un des meilleurs thrillers de ces dernières années

Retour sur le succès de "Boîte noire", qui avait convaincu le public et la presse lors de sa sortie en salles. Le thriller porté par Pierre Niney est désormais disponible sur Netflix.

Boîte noire : un succès pour Pierre Niney et Yann Gozlan

Avant de devenir Edmond Dantès dans Le Comte de Monte Cristo (dont la sortie a été avancée de six mois), Pierre Niney a prouvé qu'il pouvait porter tout type de film. Même un thriller paranoïaque comme Boîte noire, qui avait marqué l'année 2021 lors de sa sortie en salles. En effet, le film avait engrangé plus d'1 million d'entrées. C'était alors le 21e plus gros succès de l'année en France. Un chiffre d'autant plus respectable que c'était dans une période encore compliquée pour les salles de cinéma à cause de la pandémie de Covid.

De plus, les films de genre français n'atteignent pas si souvent un tel score. D'ailleurs, Boîte noire est à ce jour le plus gros succès de son réalisateur Yann Gozlan, largement devant Un homme idéal (670 000 entrées). Autant dire que l'arrivée du film sur Netflix (depuis le 13 mars 2024) devrait offrir encore un sacré coup de projecteur à ce thriller qui vaut le détour.

Le premier intérêt de Boîte noire est l'univers original dans lequel il se déroule. En effet, c'est au sein du BEA (Bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile) qu'on découvre Mathieu Vasseur (Pierre Niney). Après le crash d'un avion, il est chargé d'enquêter sur la boîte noire de l'appareil. Chargé d'analyser les enregistrements sonores, Mathieu, homme très rigoureux, va déceler des sons qui lui font conclure qu'il s'agirait d'une attaque terroriste. Mais après la fin de son enquête, le technicien se met à douter. Y aurait-il un complot derrière cette affaire ? Ou Mathieu est-il simplement de plus en plus paranoïaque ?

Un thriller réaliste qui a convaincu tout le monde

Pierre Niney excelle dans ce rôle quasiment autistique, s'enfermant constamment dans une bulle sonore. Le travail du son de Yann Gozlan est d'ailleurs remarquable et crée un climat de plus en plus inquiétant au fil des minutes. Il faut dire que le cinéaste adopte une approche très réaliste, relevée même par certains experts. Et si les spectateurs ont répondu présent lors de la sortie en salles de Boîte noire, la presse, elle aussi, avait applaudi la proposition du cinéaste.

Pierre Niney - Boîte noire ©StudioCanal

Dans notre critique, nous présentions le film comme "un thriller extrêmement efficace" (voir notre avis), tandis que Marie Claire y voyait "un thriller angoissant et totalement scotchant". Télé Loisirs allait dans le même sens en parlant d'un film "immersif, palpitant, et surtout passionnant". Et si nous évoquions la sobriété de la mise en scène comme une vraie qualité, c'était également le cas pour CinemaTeaser : "Un thriller paranoïaque efficace, pertinent et d'une belle tenue formelle". Au final, avec une moyenne de 3,8/5 basée sur 33 titres de presse regroupés par Allociné, et de 4,2/5 pour les spectateurs, Boîte noire apparaît comme un des meilleurs thrillers français de ces dernières années. D'ailleurs, le film avait été nommé à 5 reprises aux César en 2022.