Bones & All : une histoire de cannibalisme pour Timothée Chalamet et Luca Guadagnino

Luca Guadagnino envisage de refaire équipe avec Timothée Chalamet pour son prochain long-métrage, "Bones & All". Il retrouverait ainsi un acteur qu'il a déjà dirigé à merveille dans le remarqué "Call Me By Your Name". Mais nous serions cette fois dans un registre bien différent.

Timothée Chalamet et Luca Guadagnino : acte 2

Hollywood s'arrache le jeune Timothée Chalamet, star montante qui est dans le milieu depuis même pas une dizaine d'années. Sa filmographie est déjà riche, variée, qualitative. Tout roule et on lui prédit un avenir encore extrêmement radieux. Deadline annonce qu'il devrait retrouver Luca Guadagnino pour un nouveau long-métrage. Le réalisateur italien n'y est pas pour rien dans son éclosion. Le rôle qu'il lui a confié dans le splendide Call Me By Your Name a joué dans le développement de sa popularité. Après une telle réussite entre un auteur et un acteur, on guette toujours des retrouvailles. En espérant que le résultat soit aussi fort que le précédent. Si on ne peut pas s'avancer là-dessus, on comprend déjà que ce nouveau projet en commun va avoir une toute autre allure.

Bone & All : une histoire de cannibalisme

Luca Guadagnino veut diriger Timothée Chalamet dans Bones & All, adaptation d'un livre écrit par Camille DeAngelis. On dispose donc des éléments qui vont composer l'intrigue et il s'agira cette fois de cinéma horrifique. Un genre que le metteur en scène a abordé dans le remake très particulier de Suspiria. Bones & All raconte l'histoire de Maren, une adolescente qui aime manger les gens. Au lieu de faire de la peine à ses petites copains, elle préfère les manger. Le jour de ses 16 ans, sa mère décide de l'abandonner car elle n'en peut plus de la gérer. Maren va donc prendre la route toute seule pour essayer de retrouver son père, un homme qu'elle n'a jamais connu. Le voyage va prendre la forme d'un récit initiatique durant lequel l'héroïne va apprendre à se connaître.

Judy Robinson (Taylor Russell) - Perdus dans l'espace ©Netflix

On ne sait pas quel rôle tiendra Timothée Chalamet si le deal se fait. Pour incarner le premier rôle, la jeune Taylor Russell est visée. Une actrice vue notamment dans la série Perdus dans l'espace sur Netflix. Luca Guadagnino veut constituer son casting dans les semaines qui viennent afin d'être opérationnel pour débuter le tournage au printemps prochain. Aucune date de sortie n'est annoncée pour Bones & All. Rappelons aussi que le metteur en scène compte toujours faire une suite à Call Me By Your Name, avec Timothée Chalamet au casting.