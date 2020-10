Borat 2 : Sacha Baron Cohen balance un premier teaser centré sur Donald Trump

L'acteur Sasha Baron Cohen balance le premier teaser hilarant de « Borat 2 ». Le comique est de retour dans ces premières images où il se moque de Donal Trump à travers une narration pleine de second degré.

Le retour de Borat

On apprenait la nouvelle il y a quelques jours. Sacha Baron Cohen vient de surprendre tout le monde en annonçant la sortie de Borat 2 le 23 octobre prochain en exclusivité sur Amazon Prime Video. L'acteur a même dévoilé le titre interminable de cette suite : Borat : Gift of Pornographic Monkey to Vice Premiere Mikhael Pence to Make Benefit Recently Diminished Nation of Kazakhstan. En français, ce titre ridiculement long, qui suit la tradition du premier opus (qui se dénommait quand même : Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan) peut se traduire par Don d'un singe pornographique au vice premier Mikhael Pence pour profiter à la nation du Kazakhstan récemment diminuée.

Bref, la couleur est donnée 14 ans après l'original, véritable classique de la comédie qui avait alors rapporté plus de 262 millions de dollars de recettes pour un budget de 18 millions. Sacrée performance.

Premier teaser

Ainsi, l'hilarant Borat est de retour à travers un premier teaser bourré de second degré. Toujours interprété par Sacha Baron Cohen, le protagoniste sera de retour aux Etats-Unis, en plein mandat de Donald Trump. À travers un court teaser de 35 secondes diffusé sur le compte Twitter de Republic of Kazakhstan, Borat invite les Américains à voter une nouvelle fois pour le président actuellement en fonctions. En effet, le 3 novembre prochain les Américains vont se rendre dans les urnes pour élire leur nouveau chef d'Etat.

Évidemment, le clip est rempli de second degré. Sacha Baron Cohen, qui fait la voix off, fait des blagues sur les récents écarts du dirigeant américain. En chantant ses louanges avec énormément d'ironie, le comique revient sur ses prétendus problèmes de santé, sur sa misogynie, sur son racisme ou encore sur son histoire avec Jeffrey Epstein. Il fait également un petit arrêt sur la gestion de la crise sanitaire par le président. Toujours avec énormément de sarcasme. On vous laisse avec ces images, accompagnées d'un petit commentaire à l'attention de Trump, en l'identifiant bien sur :

Félicitations au grand ami du peuple kazakh @realDonaldTrump pour avoir remporté le débat aujourd'hui ! Résultat impressionnant et incroyable pour un président fort qui a toujours placé l'Amérique et le Kazakhstan au premier plan !

En plus de revenir dans le rôle, Sacha Baron Cohen a co-écrit le scénario. Face à la situation sanitaire actuelle et la fermeture des cinémas américains, l'artiste a préféré se tourner vers Amazon Prime Video pour diffuser son nouveau long-métrage. Pour le moment, l'intrigue demeure secrète. Mais Borat sera évidemment de retour aux Etats-Unis. Il va tenter une nouvelle fois de se fondre dans la masse, sans véritable succès. Le film sera normalement ponctué d'apparitions en tout genre, dont (peut-être) celui du vice-président Mike Pence. Bref, rendez-vous le 23 octobre prochain pour découvrir les nouvelles aventures de Borat.