Ce thriller espagnol haletant, primé au Festival d'Angers, arrive (enfin) au cinéma

Le film lauréat du Grand prix du jury du 36e Festival Premiers Plans d'Angers, "Border Line", est une pépite du cinéma policier et de suspense. Après un long parcours dans différents festivals, il arrive enfin dans les salles françaises.

Border Line, un thriller qui va faire du bruit

À l'issue de sa 36e édition, le jury longs-métrages du Festival Premiers Plans d'Angers 2024 a distingué le film Border Line, récompensé du Grand prix du jury et du Prix d'interprétation féminine pour l'actrice Bruna Cusi. Border Line raconte une histoire simple, celle d'un couple de Barcelonais qui partent s'installer aux États-Unis. Tout est en ordre et le vol transatlantique se déroule bien mais, à leur arrivée à l'aéroport de Newark, la police des frontières va alors les soumettre à un terrible interrogatoire...

Border Line, anciennement titré Upon Entry, est écrit et réalisé par Alejandro Rojas et Juan Sebastian Vasquez, deux réalisateurs vénézuéliens dont c'est le premier long-métrage. Si l'on excepte les séquences du départ d'Espagne et d'arrivée aux États-Unis, la quasi-totalité de Border Line se déroule en huis clos, entre les quatre murs d'une salle d'interrogatoire, où Diego (Alberto Amman) et Elena (Bruna Cusi) doivent répondre aux questions de plus en plus personnelles et agressives des agents Barrett (Ben Temple) et Vasquez (Laura Gomez)...

Border Line ©Condor Distribution

Ont-ils dit toute la vérité sur leurs motivations pour immigrer aux États-Unis ? Diego, qui est de nationalité vénézuélienne, a-t-il déjà essayé de rentrer sur le territoire américain ? Le couple s'aime-t-il vraiment ou Diego et Elena sont-ils ensemble uniquement pour favoriser leur immigration ? À mesure que l'interrogatoire avance, plus que leur entrée sur le territoire américain, c'est leur couple même qui est disséqué et mis en danger...

Les performances des deux acteurs sont formidables, elle comme lui, qui jouent avec brio la perte de contrôle progressive et le doute qui s'immisce en eux face aux agents américains.. La mise en scène, à la fois sobre et dynamique, évite par ailleurs avec subtilité l'ennui que peut facilement générer le schéma champ/contre-champ ordinaire de ce type de confrontation.

Un long chemin pour arriver dans les salles

Depuis novembre 2022 et une première présentation au Festival du film Nuits noires de Tallinn en Estonie, Border Line est passé dans plusieurs festivals. Au SXSW en janvier 2023, en mars au Festival de Malaga puis en avril au Festival international du film policier de Reims. Là, il avait été lauréat du Prix du jury Police et du Prix du public.

À l'époque, le film, encore titré Upon Entry, n'avait alors pas encore de distributeur français. Mais un mois plus tard, en mai 2023, on apprenait que la société Condor Distribution avait acquis les droits pour la France. Son directeur Alexis Mas expliquait :

Upon Entry offre le genre d'expérience hybride que nous aimons proposer au public. Derrière la promesse d'un thriller conceptuel et innovant, on y trouve une réflexion sur la vie de couple.

Déjà sorti en Espagne en juin 2023, Border Line a ravi les critiques espagnoles et internationales et est nommé dans plusieurs catégories aux Gaudi Awards et aux Goya Awards 2024. On pourra enfin le voir dans les salles françaises à partir du 1er mai 2024.