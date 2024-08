Ce blockbuster a couté 115M de dollars et fait un flop monumental au box-office

Ce qui était à craindre est arrivé. Après avoir eu des premiers retours catastrophiques, "Borderlands" a fait un démarrage cauchemardesque dans les salles.

Après des premiers avis désastreux…

Adapté du jeu vidéo sorti en 2009, Borderlands est à voir dans les cinémas français depuis ce mercredi 7 août. Le film prend place sur une chaotique planète, Pandore. L’histoire s’articule autour de Lilith, qui revient sur Pandore après y être née. Cette mystérieuse chasseuse de primes a pour mission de retrouver la fille de l’homme le plus puissant de l’univers. Pour cela, elle s’entoure d’une équipe de marginaux.

Borderlands ©Lionsgate

Malgré son gros casting, composé notamment de Cate Blanchett, Kevin Hart, Jack Black et Jamie Lee Curtis, il y avait de quoi être inquiets pour Borderlands. Car il y a plusieurs jours, nous vous avions expliqué que le film avait récolté des premiers avis catastrophiques. On pouvait donc craindre que cela se traduise par de faibles résultats d’audiences à sa sortie. Et malheureusement, son premier week-end en salles confirme cette tendance.

… Borderlands s’écrase au box-office

Borderlands a donc passé son premier week-end dans les cinémas. Mais ses résultats d’audiences sont très (très) faibles. D’après des chiffres partagés par Variety, le long-métrage d’Eli Roth n’a rapporté que 8,8 millions de dollars aux États-Unis et au Canada, et 7,7 millions à l’étranger ! Soit un total de 16,5 millions de dollars ! Ce résultat est très alarmant pour le film. Car celui-ci a été fait avec un budget d’environ 115 millions de dollars, et a coûté 30 millions de plus à Lionsgate pour le marketing et la distribution. Or, son démarrage dans les salles laisse supposer qu’il ne rapportera pas du tout autant.

Des avis toujours très faibles

Certains films se rattrapent parfois après un début compliqué dans les salles. Mais dans le cas de Borderlands, cela reste peu probable. Car, comme évoqué plus haut, les premiers avis sur le film ont été désastreux. Depuis, son score est un peu remonté sur Rotten Tomatoes, mais celui-ci reste très faible. Plus de 250 spectateurs ont donné leur avis sur le film. Et ils lui donnent le score très modeste de 50%. Quant aux journalistes, ils ne lui octroient que 9% en 99 avis ! On ne voit donc pas trop comment Borderlands pourrait faire un sursaut au box-office et réussir à rembourser ses coûts de production, de marketing et de distribution.