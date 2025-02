Boudé en France, ce film Netflix est un énorme succès dans le monde

Sorti le 5 février 2025 sur Netflix, "Baby Bluff" (Kinda Pregnant) avec Amy Schumer n'a pas rencontré le succès escompté en France. Pourtant, cette comédie romantique décalée connaît un grand succès considérable à l'international.

Baby Bluff : une comédie Netflix avec Amy Schumer

Réalisé par Tyler Spindel, Baby Bluff est une comédie romantique qui suit les mésaventures de Lainy Newton, interprétée par Amy Schumer. Jalouse de la grossesse de sa meilleure amie, Lainy décide de porter un faux ventre de femme enceinte, un "baby bump", pour attirer l'attention et se sentir incluse dans cette phase de la vie.

Ce mensonge la conduit à rencontrer accidentellement Josh Lewis, joué par Will Forte, un homme qui pourrait bien être l'amour de sa vie. Cependant, maintenir cette façade s'avère plus compliqué que prévu, entraînant une série de quiproquos et de situations comiques.

Le film s'inscrit dans le genre de la comédie romantique décalée, mêlant humour absurde et satire sociale. Le scénario, coécrit par Julie Paiva et Amy Schumer, offre une réflexion sur les attentes sociétales imposées aux femmes, tout en proposant des situations comiques et des dialogues percutants.

Aux côtés d'Amy Schumer et de Will Forte, le casting comprend également Jillian Bell dans le rôle de Kate, la meilleure amie de Lainy, et Brianne Howey.

Un gros succès dans le monde, pas en France

En France, Baby Bluff a reçu un accueil mitigé. À l'heure où l'on écrit ces lignes, le film n'est qu'à la troisième place du Top 10, derrière cet excellent thriller français et ce film d'horreur à succès.

Certaines critiques ont salué l'originalité du scénario et l'humour décalé, tandis que d'autres ont reproché au film un manque de finesse et des situations invraisemblables. Par exemple, un spectateur sur AlloCiné note : "Baby Bluff est une comédie poussive, sans finesse ni émotion, qui repose sur un concept bancal et un humour usé jusqu’à la corde."

À l'international, le film a rencontré un succès notable. Selon les données de Netflix, Baby Bluff a cumulé plus de 25 millions de vues en seulement 4 jours, se hissant ainsi en tête du classement mondial des films les plus regardés sur la plateforme. Ce succès peut être attribué à la popularité d'Amy Schumer, dont l'humour incisif et la personnalité charismatique attirent un large public.

Ce contraste entre la réception française et internationale peut s'expliquer par les différences culturelles dans l'appréciation de l'humour et des thématiques abordées. Alors que le public français semble plus critique envers les comédies aux situations extravagantes, le public international a été séduit par l'audace et l'originalité du film.