Box-office France : Conjuring 3 devient le plus gros succès de la saga

Alors que les salles de cinéma ont souffert de la pandémie, Conjuring 3 s'offre une belle prouesse en s'imposant comme le plus gros succès de la saga au box-office français.

Conjuring 3 : le procès du démon

Sorti dans les salles françaises le 9 juin dernier, Conjuring 3 : sous l'emprise du Diable est basé sur une histoire vraie. Comme c'était le cas des deux premiers films de la saga horrifique, il s'inspire d'une affaire du couple Warren. Ed et Lorraine Warren (Patrick Wilson et Vera Farmiga) ont en effet été confrontés dans les années 1980 à un étrange cas de possession.

Conjuring 3 : sous l'emprise du Diable © Warner Bros

Un homme, accusé de meurtre, a plaidé la possession démoniaque à son procès. Le couple de démonologues a témoigné en sa faveur au tribunal après avoir mené l'enquête. Le long-métrage mis en scène par Michael Chaves revient sur cette affaire qui a défrayé la chronique aux USA.

Bien loin des récits de maisons hantées des deux premiers films, Conjuring 3 étend son univers. Et ça n'est pas pour déplaire aux spectateurs.

Déjà un gros succès au box-office

Sorti il y a trois semaines, Conjuring 3 s'impose déjà comme l'un des plus gros succès de l'année. Il cumulait jeudi 30 juin 1,36 millions d'entrées. Une véritable prouesse étant donné que les salles de cinéma n'étaient pas en capacité maximale au moment de la sortie. C'est déjà mieux que le premier film Conjuring : les Dossiers Warren (1,16 millions d'entrées). Et il dépassera également cette semaine le deuxième volet Conjuring : le cas Enfield (1,47 millions). Ce troisième opus deviendra donc, en France, le plus gros succès de la saga.

Au niveau mondial, le film souffre encore de la pandémie et n'a cumulé pour le moment "que" 159 millions de dollars. Pour rappel, les deux précédents ont respectivement rapporté 320 et 321 millions de dollars.

Ce score dans l'hexagone qui le maintient à l'heure actuelle à la deuxième place du box-office, prouve que le cinéma se porte bien dans notre pays. La fête du cinéma qui se tient jusqu'au 3 juillet devrait confirmer cette tendance.