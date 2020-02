Box-office France : les français convaincus par Birds of Prey ?

Vous avez aimé ? Partagez :

« Birds of Prey » fait son entrée au box-office français. Mais pour sa première semaine d’exploitation, le film Warner/DC n’était pas la seule nouveauté à vouloir prendre la tête. « Le Voyage du Dr Dolittle » et « Ducobu 3 » sont également de la partie.

Cette semaine les salles françaises accueillaient de nombreuses nouveautés. Pendant plusieurs semaines Bad Boys for Life tenait la tête du classement. Mais après trois semaines d’exploitation il était temps de laisser sa place. Pour détrôner Will Smith et Martin Lawrence, alors qu’on pouvait s’attendre à ce que Birds of Prey fasse des ravages, c’est finalement Le Voyage du Dr Dolittle qui s’impose cette semaine au box-office français.

Le long-métrage comptabilise 416 180, soit juste un peu plus que Birds of Prey et ses 412 178. Mais il est important de noter que Le Voyage du Dr Dolittle étant plutôt un film pour jeune public et familial, il partait avec un avantage. Au nombre de copies par contre, cela se joue à peu de chose. On attendra donc de voir la fin de leur exploitation respective pour découvrir lequel des deux sort du lot.

Enfin, notons la présence également sur le podium de Ducobu 3, également légèrement en retrait de Birds of Prey avec 399 199.

Classement des trois premiers au box-office France du 6 au 12 février 2020 :

Titre Entrées Total 1) Le Voyage du Dr Dolittle 416 180 416 180 2) Birds of Prey 412 178 412 178 3) Ducobu 3 399 199 399 199

Un peu plus bas on retrouve donc évidemment Bad Boys for Life. Mais cette fois, il se fait dépasser par 1917. Le premier réalise donc 239 166 entrées supplémentaires (pour un cumul de 1 300 197), et le second 279 512 (pour un cumul de 1 723 932). 1917 devrait donc très bientôt passer la barre des 2 millions d’entrées !

Enfin, du côté des comédies françaises, deux déceptions sont à noter. La première concerne Le Lion, la comédie avec Dany Boon et Philippe Katerine n’a cumulé que 360 000 entrées en deux semaines. Ce qui est vraiment peu pour une comédie avec Dany Boon. D’autres part, Alain Chabat n’est pas beaucoup plus heureux avec #Jesuislà qui totalise en première semaine 112 363 entrées. Rappelons que le réalisateur, Eric Lartigau, avait précédemment eu un petit succès avec La Famille Bélier : 7,4 millions d’entrées, rien que ça ! #Jesuislà, même s’il n’avait pas l’ambition de viser un score similaire, reste bien bas au box-office.

