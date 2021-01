Avengers Endgame surpasse l'intégralité du box-office US 2020

Le box-office 2020 est à genoux. Cette information est assez hallucinante : « Avengers Endgame » a rapporté plus d'argent au box-office que tous les résultats additionnés des films sortis en 2020 au box-office US.

Un box-office fatigué

Le box-office a pâle allure cette année. Avec la pandémie de Covid-19, la fermeture des cinémas, les reports des sorties des blockbusters et la montée des plateformes de streaming, le cinéma ne s'est jamais aussi mal porté qu'en cette triste année 2020. Le top 10 de cette année passée ne ressemble d'ailleurs pas à grand chose, avec Bad Boys for Life à la première place et ses 206 millions de dollars de recettes au box-office US.

Avengers Endgame a fait mieux que tous les films sortis en 2020

Avengers : Endgame demeure le film qui a rapporté le plus d'argent au box-office de tous les temps. Sorti en 2019, le film des frères Russo a empoché plus de 2,7 milliards de dollars à travers le monde. Même si le cinéma s'était parfaitement bien porté en 2020, on voit mal comment un film aurait pu battre ce record impressionnant au box-office. Mais malgré ça, il est difficile de concevoir que Avengers : Endgame a rapporté plus d'argent que tout le box-office US de 2020.

Le Hollywood Reporter révèle que les recettes cinématographiques ont chuté de 80% sur le territoire américain par rapport à l'année précédente et que pour la première fois, la Chine a battu les États-Unis avec un total de 2,7 milliards de dollars de recettes (malgré une chute de 70% par rapport à l'année passée) contre 2,3 milliards aux USA.

Avengers : Endgame ©Marvel Studios

À l'échelle mondiale, les revenus des sorties en salles ont chuté de 70%. Pour remettre ça en contexte, en 2019, le cinéma aux États-Unis a rapporté plus de 11,4 milliards de dollars. Le total à l'échelle mondiale s'élevait à 42,5 milliards de dollars. La différence entre 2019 et 2020 est donc impressionnante.

2021 va être une année cruciale pour le septième art. Si les salles de cinéma ne rouvrent pas, et si les studios continuent d'imposer une politique du streaming, difficile de savoir ce qui va advenir des salles obscures à l'avenir. En espérant qu'on sorte rapidement de cette pandémie pour redonner de la couleur aux salles de cinéma...