Un premier teaser spectaculaire pour "F1", le film de Brad Pitt à 300M de dollars

Warner Bros. a dévoilé un premier teaser de "F1", le film à 300 millions de dollars de Brad Pitt attendu pour l'été 2025. Découvrez la vidéo ci-dessus.

F1 : le film très attendu de Brad Pitt

Après avoir mis Tom Cruise dans le cockpit des avions de chasse de Top Gun Maverick, Joseph Kosinski a accepté de mettre Brad Pitt au volant d'une Formule 1. Initié par l'acteur, le film, titré F1 (anciennemment Apex), verra un pilote vétéran de retour dans une monoplace pour aider son ami (Javier Bardem), propriétaire de l'écurie APXGP. Une équipe qui évolue en fond de grille et qui espère profiter de son expérience, et d'un jeune prodige (Damson Idris), pour remporter enfin quelques points.

Brad Pitt - F1 ©Warner Bros.

Pour mener à bien ce projet, la production (composée notamment de Jerry Bruckheimer et Lewis Hamilton) a l'intention de miser sur le réalisme. Le but étant d'offrir une véritable plongée dans le monde de la Formule 1, tout en offrant un grand spectacle. Les équipes de tournage ont ainsi pu se rendre à plusieurs Grands Prix pour filmer des images au sein du vrai paddock. Les fans de ce sport ont d'ailleurs pu voir apparaître les deux monoplaces d'APXGP sur la grille au moment du départ du Grand Prix de Grande-Bretagne.

La bande-annonce spectaculaire

Enfin, pour s'assurer d'offrir une expérience immersive, Joseph Kosinski a pu utiliser des caméras IMAX et d'un budget impressionnant de 300 millions de dollars. Et en voyant la première bande-annonce (vidéo en une d'article), on se dit qu'Apple a bien fait de valider ce projet. Warner Bros., qui sortira le film dans les salles françaises, a dévoilé cette vidéo qui met l'accent sur l'action. On peut en effet voir Brad Pitt en pleine course. Le placement de la caméra en direction du pilote (que ce soit au niveau du halo ou de l'aileron avant) créer de sacrées sensations et donne envie d'en voir plus.

Outre la star américaine, on peut voir Javier Bardem et Damson Idris, mais aussi Kerry Condon, qui semble jouer la directrice de l'écurie APXGP. Du côté des vraies personnalités de la F1, on peut voir Günther Steiner, l'ancien directeur d'Haas. C'est donc un film spectaculaire qui s'annonce ici et qu'on pourra découvrir durant l'été 2025, le 25 juin en France.