Brad Pitt sur la piste pour tourner les premières scènes du film sur la Formule 1

Brad Pitt et Damson Idris étaient présents au Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone pour filmer les premiers éléments du prochain film de Joseph Kosinski sur un pilote vétéran et un jeune prodige de Formule 1.

Joseph Kosinski s'intéresse à son tour à la Formule 1

La Formule 1 continue de grandir auprès du public américain. En plus du succès de la série Netflix Formula 1 : Pilotes de leur destin, la fameuse discipline automobile s'est davantage exporté aux Etats-Unis ces dernières années en proposant de nouveaux Grand Prix. Outre l'historique Grand Prix des Etats-Unis au Texas, un circuit a été proposé à Miami à partir de 2022, tandis que celui de Las Vegas sera inauguré en novembre prochain. Et à Hollywood, la F1 continue d'intéresser avec plusieurs projets à venir.

Brad Pitt et Damson Idris ©Formula 1

Il y aura déjà Ferrari, le film de Michael Mann avec Adam Driver et qui a déjà été tourné. Puis, c'est Brad Pitt qui se mettra derrière le volant d'une F1 pour le prochain long-métrage de Joseph Kosinski (Top Gun : Maverick). Comme on vous l'annonçait en avril dernier, l'acteur y tiendra le rôle principal aux côtés de Damson Idris. Et pour s'assurer que la Formule 1 soit correctement représentée, le septuple champion du monde Lewis Hamilton a été approché en premier (via sa société de production, co-production avec Apple Original Films).

Brad Pitt en tournage au Grand Prix de Grande-Bretagne

Le dimanche 9 juillet se déroulait le Grand Prix de Grande-Bretagne. L'occasion pour Brad Pitt et l'équipe du film de tourner les premiers plans du long-métrage encore sans titre. Durant le week-end, on a ainsi pu voir des images des monoplaces pilotées par les deux personnages principaux. Une écurie fictive nommée APXGP et qui, dans le film, sera une habituée du fond de grille.

Brad Pitt et Damson Idris étaient également sur le circuit de Silverstone aux côtés des pilotes professionnels. Tout en faisant attention à ne pas déranger l'organisation du Grand Prix, ils ont pu filmer plusieurs éléments à quelques minutes du départ.

Concernant le départ justement, les deux véhicules devaient rouler lors du tour de formation derrière les autres F1. Cependant, Brad Pitt n'était pas au volant. Pour des questions de sécurité évidentes, la tâche avait été confiée à des "pilotes cascadeurs". Il semblerait néanmoins qu'un problème moteur ait empêché de démarrer les deux monoplaces. Celles-ci ont tout de même pu effectuer plusieurs tours lors des journées précédentes.

Enfin, Brad Pitt a donné quelques éléments sur le film à venir lors d'une interview pour Sky Sports (ci-dessous). L'acteur jouera donc un pilote des années 1990 victime d'un terrible accident. Après avoir couru dans d'autres disciplines, son ami, joué par Javier Bardem, à qui appartient l'écurie APXGP, décide de faire appel à lui. Une équipe qui n'a jamais marqué le moindre point et qui compte changer ça avec le vétéran et un jeune prodige (interprété par Damson Idris).

Le comédien promet enfin une expérience de cinéma totalement nouvelle pour capter la vitesse des F1, et une volonté de rester authentique. On ne sait pas encore quand on pourra découvrir le résultat. Aucune date de sortie n'a été communiquée.