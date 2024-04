"C'est totalement sa faute" : Brian Cox défonce la performance de Joaquin Phoenix dans Napoléon

Lorsqu’il est sorti en salles, "Napoléon" a reçu beaucoup de critiques. Et, récemment, c’est la tête d’affiche du long-métrage qui a été visée par des commentaires peu flatteurs sur sa performance.

Napoléon, un film cible de nombreuses critiques

Ridley Scott aime réaliser des films se déroulant à différentes périodes de l’Histoire. Le dernier exemple en date est son Napoléon, sorti en fin d’année dernière. Le cinéaste britannique s’est ainsi intéressé à l’une des figures majeures XIXᵉ siècle, offrant sa vision de l’ascension et de la chute de l’ancien empereur, ainsi que de la relation de ce dernier avec Joséphine de Beauharnais.

À sa sortie, Napoléon a divisé. Si le film a aussi eu droit à de belles critiques, beaucoup ont pointé du doigt ses nombreuses inexactitudes historiques. Pour rappel, peu avant sa sortie, un historien avait noté plusieurs erreurs dans la bande-annonce du long-métrage, avant que Ridley Scott ne lui réponde. Or, c’est cette fois la tête d’affiche du long-métrage qui a récemment été violemment décriée.

Brian Cox sans pitié pour Joaquin Phoenix

Brian Cox, connu notamment pour son rôle de Logan Roy dans Succession, était récemment de passage au HistFest de Londres. Comme rapporté par The Evening Standard, il s’est notamment exprimé sur la performance de Joaquin Phoenix dans le rôle de Napoléon. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’a pas pris de gants. Avec, au passage, un petit tacle à Ridley Scott en plus :

« Horrible. C’est vraiment une horrible performance de Joaquin Phoenix. Vraiment épouvantable. Je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête. Je pense que c’est totalement de sa faute et je pense que Ridley Scott ne l’a pas aidé. »

L’acteur a poursuivi en chantant ses propres louanges, assurant qu’il aurait livré une performance bien meilleure dans la peau de Napoléon Bonaparte : « Je peux vous dire que je l’aurais bien mieux joué que ça. » Il s’en est également pris au manque d’historicité du film : « Vous pouvez dire que c’est du bon drame. Non, ce sont des mensonges. »

Braveheart en prend aussi pour son grade

Napoléon n’est pas le seul film sur une figure historique à avoir subi les critiques de Brian Cox. Ce dernier a aussi tiré à boulets rouges sur un long-métrage dans lequel il tenait lui-même un rôle : Braveheart. Là aussi, la cible de ses critiques a été le manque d’authenticité du film : « Mel Gibson était formidable, mais c’est un tas de mensonges. Il n’a jamais mis la princesse française enceinte. Ce sont des conneries. »