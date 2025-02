Bridget Jones : à 9min30, ce détail fait halluciner les fans de Harry Potter

Aviez-vous déjà remarqué cette connexion improbable entre "Le Journal de Bridget Jones" et la saga Harry Potter ? Si vous êtes attentifs, dans les premières minutes de la comédie, vous remarquerez un détail concernant le personnage de Jude, la meilleure amie de Bridget...

Bridget Jones n'a pas pris une ride

Sorti en 2001, Le Journal de Bridget Jones est l'adaptation cinématographique du roman éponyme signé Helen Fielding paru en 1996. Campée à l'écran par Renée Zellweger, Bridget Jones est une célibataire londonienne d'une trentaine d'années, romantique mais fragile, en quête de l'homme idéal et qui décide de commencer un journal intime pour reprendre sa vie en main.

Entre son séduisant patron coureur de jupons, Daniel Cleaver, et l'avocat spécialiste des droits de l'homme, Mark Darcy, réticent à s'engager, Bridget hésite en amour. Elle aspire à perdre du poids, arrêter ses mauvaises habitudes et trouver un petit ami stable. Sa famille excentrique, composée d'une mère sûre d'elle et d'un père terre-à-terre, ajoute à ses tribulations. Heureusement, elle peut toujours compter sur sa bande d'amis fidèles et loufoques.

Bridget Jones (Renée Zellweger) © Studiocanal

Inspirée d'"Orgueil et Préjugés" de Jane Austen, cette comédie romantique raconte les péripéties de Bridget dans sa quête amoureuse, entre quiproquos et révélations.

Aux côtés de Renée Zellweger, on retrouve au casting Hugh Grant dans la peau de Daniel Cleaver et Colin Firth dans le rôle de Mark Darcy.

La connexion improbable à Harry Potter

Sortis à seulement deux moins d'intervalle, Le Journal de Bridget Jones et Harry Potter à l'école des sorciers possèdent quelques points communs. Au casting tout d'abord, on retrouve Gemma Jones, qui joue à la fois Madame Pomfresh et la mère de Bridget, mais également Jim Broadbent, qui campe le père de la célibataire, mais aussi Horace Slughorn dans deux volets de la saga.

Surtout, la comédienne Shirley Henderson interprète à la fois la meilleure amie de Bridget, Jude, mais également le personnage de Mimi Geignarde dans Harry Potter. Et un détail dans les premières minutes du film Le Journal de Bridget Jones fait halluciner les fans de la saga magique...

Mimi Geignarde (Shirley Henderson) - Harry Potter et la Chambre des Secrets © Warner Bros. Studios

En effet, à 9min30, lorsque Bridget est à son bureau, elle reçoit un appel de sa meilleure amie Jude, et la présente comme passant son temps "coincée aux toilettes, à pleurer son c*****d de mec". Une étrange coïncidence puisque, dans Harry Potter, Mimi Geignarde, également incarnée par Shirley Henderson, est un fantôme qui hante les toilettes des filles. En effet, elle a été tuée lors de sa scolarité par le Basilic de la Chambre des Secrets alors qu'elle était en train de pleurer dans les toilettes du deuxième étage, car un autre élève s'était moquée de ses lunettes...

Jude (Shirley Henderson) - Le Journal de Bridget Jones © Studiocanal

Shirley Henderson est apparue pour la première fois dans la peau de Mimi Geignarde dans Harry Potter et la Chambre des Secrets sorti en 2002, soit un an après le premier film Bridget Jones. Contrairement à son personnage d'adolescente, la comédienne était âgée de 37 ans.