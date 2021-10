Butcher's Crossing : Nicolas Cage se rase la tête pour un nouveau rôle délirant

Que serait une actualité cinéma sans une nouvelle info sur Nicolas Cage ? Le plus fou des acteurs hollywoodiens a, en effet, dévoilé son nouveau look, pour les besoins de son prochain projet : « Butcher’s Crossing ». Voilà comment une hype naît.

Nicolas Cage : le plus grand de tous

Quoi qu’on dise, à 57 ans,Nicolas Cage semble toujours aussi en forme. En effet, ces dernières années, il a énormément tourné, à raison de trois productions annuelles minimum. Certes, pour la plupart, ce n’était pas les chefs-d’œuvre de l’année, mais on pourra saluer l’investissement de l'acteur dans chacun de ses rôles.

Il faut d’abord rappeler que Nicolas Cage est un immense acteur. Révélé dans les années 80, le Californien a très vite su sortir du lot grâce à des interprétations totalement over the top. Cela lui a notamment permis de décrocher un Oscar et un Golden Globe pour sa performance hallucinante dans Leaving Las Vegas en 1996. L’acteur ne fait ainsi jamais les choses à moitié pour jouer un rôle.

Castor Troy (Nicolas Cage) - Volte/Face ©Touchstone Pictures

Toutefois, Nicolas Cage a un défaut : il est trop dépensier. Son train de vie financier a donc fini par l’endetter au fur et à mesure des années. Pour continuer à assurer ses arrières, le comédien a donc commencé à accepter tout et n’importe quoi à partir des années 2000. Dans les années 2010, Cage va encore plus loin en jouant dans les projets les plus barrés possible. Qu’il fasse du jiu-jitsu, combatte des animatroniques vivantes ou se lance à la recherche de sa truie préférée, l’acteur y va à fond. Et c’est sans doute cette sincérité (qui transpire dans chacune de ses interprétations) qui lui permet de garder un énorme crédit auprès de ses fans et d’une partie de la critique qui croient encore à son talent. Car oui, qu’on l’aime ou pas, Nicolas Cage est un acteur extrêmement talentueux.

La boule à Z

Alors qu’il est déjà à l’affiche de trois films rien que sur cette année 2021 (Willy's Wonderland, Pig et Prisoners of the Ghostland), Nicolas Cage prépare déjà 2022. Et cela commence par ce film intitulé Butcher’s Crossing. Adaptation du roman du même nom de John E. Williams, l’œuvre se déroule dans les années 1870. On y suit Will, un étudiant d'Harvard qui n’a qu’un seul rêve : tenter l'aventure de l'Ouest sauvage pour donner un sens à son existence. Arrivé dans une petite bourgade du Kansas nommée Butcher's Crossing, il fait la rencontre d’un vieux chasseur qui lui confie un secret : il sait où se trouve un des derniers troupeaux de bisons. Les deux hommes se lancent donc dans une route où leur santé physique et mentale sera mise à rude épreuve. Car en effet, ils vont se retrouver piégés par l’hiver.

Au vu de la première image dévoilée par la production, on devine sans trop de difficultés que Nicolas Cage interprétera le vieux chasseur. L’acteur apparaît sur la photo en pleine nature et vêtu d’un gros manteau de fourrure. Surtout, il s’est rasé la tête, preuve une fois de plus de son surinvestissement pour les besoins du film. Décidément, Cage n’est pas près de prendre sa retraite.

Butcher’s Crossing devrait sortir dans le courant de l’année 2022, bien qu’aucune date de sortie officielle ne soit encore prévue. Rappelons que pour l’année prochaine, Nicolas Cage a également prévu d’apparaître à l’affiche de deux autres films : le western The Old Way et The Unbearable Weight of Massive Talent qui sera un film méta dans lequel il incarnera son propre rôle. Ça promet…