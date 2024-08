Ce soir à la TV : avant Alien Romulus, la star du film était remarquable dans ce biopic

Ce soir Canal+ diffuse "Priscilla", le magnifique drame de Sofia Coppola sur l'épouse d'Elvis et l'emprise du chanteur sur elle. Le film révélait alors Cailee Spaeny avant qu'elle ne porte Alien: Romulus".

Cailee Spaeny, star d'Alien: Romulus

À 26 ans, Cailee Spaeny pourrait bien tenir son plus gros succès avec Alien: Romulus, qui a cumulé à ce jour 225 millions de dollars de recettes dans le monde. La comédienne y joue Rain, l'héroïne qui tente de s'en sortir face au terrible xénomorphe. Même si elle est accompagnée dans le film d'autres interprètes (dont Isabela Merced), et que David Jonsson (Andy) y tient aussi un rôle important, elle demeure la plus notable. Une sorte de nouvelle Ripley pour la franchise Alien. Grâce à cela, le grand public va enfin découvrir cette actrice talentueuse, dont on parlait déjà en début d'année 2024.

En effet, même si Cailee Spaeny a participé à des productions importantes par le passé (Pacific Rim: Uprising en 2018 qui avait engrangé 290 millions de dollars de recettes), cette année lui a permis d'enchaîner les rôles principaux dans des films de qualité. Il y a eu Civil War, sorti en France le 24 avril et qui a rapporté 122 millions de dollars dans le monde. Et quelques mois plus tôt, l'excellent Priscilla, qu'on pouvait découvrir dans nos salles le 3 janvier 2024. Le dernier long-métrage de Sofia Coppola avait d'ailleurs permis à Cailee Spaeny de remporter la Coupe Volpi de la meilleure interprétation féminine à la Mostra de Venise en 2023.

L'actrice se transforme dans Priscilla

Priscilla se présente comme un biopic sur Priscilla Presley, qui fut l'épouse d'Elvis Presley. Cependant, entre les mains de Sofia Coppola, le long-métrage se révèle un drame superbe sur l'emprise d'un homme puissant. La réalisatrice parvient à dénoncer une situation problématique pour cette jeune femme en gardant la distance nécessaire pour ne jamais forcer le trait, et laisser ainsi le public comprendre par lui-même que rien ne va dans leur relation.

Priscilla ©ARP Selection

Priscilla débute alors que l'adolescente est âgée de 14 ans et vit avec ses parents en Allemagne sur une base militaire américaine. Repérée par une connaissance d'Elvis Presley, elle sera invitée à une soirée pour rencontrer le célèbre chanteur. Malgré leur différence d'âge et la réticence de ses parents, elle commencera à le fréquenter avant son retour aux États-Unis. Puis, le temps passera avant qu'Elvis ne reprenne contact avec elle et ne la fasse venir chez lui. Sa vie sera alors bouleversée par cet homme manipulateur, qui ira jusqu'à changer entièrement son apparence.

En cela, Priscilla n'a rien d'un film romantique. Ce qui n'empêche pas Sofia Coppola d'user de sublimes costumes et de mettre si bien en valeur ses personnages. Mais derrière ces jolies choses se cache bien sûr un portrait de femme tragique, mais dans une résilience remarquable. Cailee Spaeny dévoile là tout son talent, tout comme son partenaire de jeu Jacob Elordi, si imposant et juste pour donner vie à un Elvis Presley tantôt charmeur, tantôt terrifiant.