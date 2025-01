Cameron Diaz bientôt dans la suite de The Mask ? Elle donne sa condition

Maintenant que Cameron Diaz a repris sa carrière d’actrice, on peut se demander dans quels films elle apparaîtra au cours des prochaines années. La comédienne est notamment prête à rejouer Tina Carlyle dans un potentiel "The Mask 2".

Cameron Diaz est de retour

Après avoir tourné dans Annie, sorti en 2014, Cameron Diaz a fait une pause dans sa carrière d’actrice. Elle est restée longtemps éloignée des écrans. Mais, onze ans plus tard, elle est de retour. Depuis ce vendredi 17 janvier, elle est à l’affiche de Back in Action sur Netflix, aux côtés de Jamie Foxx. Elle y incarne une ancienne espionne forcée de reprendre du service avec son mari lorsque leur véritable identité est révélée.

Maintenant que la carrière de Cameron Diaz est relancée, ses fans peuvent se demander quels seront ses prochains projets. Comme expliqué il y a quelques jours, deux autres films avec elle sont déjà prévus. On la verra dans Outcome, qui devrait sortir cette année sur AppleTV+. Puis, on pourra de nouveau l’entendre prêter sa voix à Fiona dans Shrek 5, qui a récemment été repoussé jusqu’à fin 2026. Mais l’actrice est aussi prête à reprendre l’un de ses rôles majeurs.

L’actrice prête à revenir dans The Mask 2, à une condition

Bien avant la sortie de Back in Action, Cameron Diaz a vu sa carrière d’actrice décoller suite à son apparition dans un film culte : The Mask. Elle y jouait Tina Carlyle, une chanteuse de cabaret dont le principal personnage, incarné par Jim Carrey, était amoureux.

Lors de la promotion de Back in Action, Access Hollywood a demandé à la comédienne si elle était prête à reprendre son rôle dans la suite du film sorti en 1994. Et Cameron Diaz a expliqué qu’elle n’était pas du tout opposée à cette idée. En revanche, elle a posé une condition simple pour que cela se concrétise : « Si Jim est partant, je le suis aussi. »

Jim Carrey attend un scénario convaincant

Le retour de Cameron Diaz dans un potentiel The Mask 2 dépendra donc de Jim Carrey. Justement, ce dernier s’est lui aussi exprimé en décembre dernier sur la possibilité de rejouer Stanley Ipkiss. Lors d’une interview donnée à ComicBook.com, il a expliqué être partant pour revenir. Mais il a lui aussi posé une condition pour cela :

Il faudrait que ce soit la bonne idée. Si quelqu’un avait la bonne idée, je suppose… Ce n’est pas vraiment une question d’argent.

Pour que The Mask 2 soit véritablement mis en chantier, il faudra donc qu’un scénario capable de séduire Jim Carrey soit proposé à l’acteur. Si tel est le cas, Cameron Diaz suivra et on pourra retrouver le duo à l’écran plus de trente ans après la sortie du premier film.