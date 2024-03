Cameron Diaz : la comédienne sort définitivement de sa retraite !

Bonne nouvelle ! Après dix ans loin des plateaux de cinéma, Cameron Diaz a décidé de sortir de sa retraite. Elle a déjà deux projets de haut niveau, dont un film dans lequel elle donnera la réplique à Keanu Reeves.

Cameron Diaz : une absence de dix ans

Alors qu'elle était l'une des actrices les plus célèbres de Hollywood, avec un bon nombre de films populaires à son actif, Cameron Diaz a disparu de nos écrans en 2014, après avoir tourné trois derniers longs-métrages : Triple alliance, Sex Tape, et Annie.

La comédienne, alors âgée de 42, avait confié vouloir reprendre le contrôle de sa vie personnelle et professionnelle, loin des exigences de l'exposition incessante que requiert une carrière d'actrice de premier plan. Ce sentiment d'être "possédée" par l'industrie, d'être continuellement disponible pour les besoins d'un film, a pesé lourdement sur sa décision. Se retirer lui a permis de redéfinir ses propres termes d'existence, cherchant un équilibre plus sain entre sa vie professionnelle et personnelle. Durant son absence, elle a notamment créé sa propre marque de vin biologique.

Mais après dix ans loin des projecteurs, Cameron Diaz est enfin prête à revenir sur le devant de la scène.

Deux films annoncés

La comédienne, rendue mondialement célèbre grâce à son rôle dans The Mask aux côtés de Jim Carrey, est prête à reprendre le chemin des plateaux de tournage. Comme annoncé en 2022, elle donnera la réplique à Jamie Foxx dans le film d'action Netflix Back in Action, mis en scène par Seth Gordon. Le long-métrage qui suivra deux espions est attendu sur la plateforme en 2024.

Et ce film n'est pas le seul prévu pour Cameron Diaz, puisqu'on apprend aujourd'hui, via Variety, que cette dernière a rejoint le casting du film Outcome, mis en scène par Jonah Hill, et dans lequel elle donnera la réplique à Keanu Reeves. Les deux stars avaient déjà partagé l'affiche en 1996 pour le film Feeling Minnesota.

Outcome, qui est une création originale Apple, relatera l'histoire d'une star hollywoodienne (incarnée par Keanu Reeves), dont la vie luxueuse et apparemment parfaite est bouleversée par la réception de vidéos étranges et menaçantes provenant de son passé. Ces vidéos le forceront à faire face à des problèmes personnels longtemps ignorés et à chercher la rédemption pour ses erreurs antérieures.