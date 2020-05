Cameron Diaz, Margot Robbie, Scarlett Johansson et d'autres actrices se battent dans une vidéo

De nombreuses personnalités d’Hollywood tentent de s’occuper et de distraire les fans via leurs réseaux sociaux en ces temps de confinement. Zoë Bell, actrice et cascadeuse, notamment connue pour ses collaborations avec Quentin Tarantino, a quant à elle organisé une bataille en ligne avec un impressionnant casting de stars et de cascadeuses exclusivement féminin : le Boss Bitch Fight Challenge. Dans le lot : Cameron Diaz, Scarlett Johansson, Margot Robbie, Drew Barrymore...

Zoë Bell est surtout connu pour ses collaborations régulières avec Quentin Tarantino, que ce soit en tant que doublure ou en tant qu’actrice. Elle était ainsi la doublure d’Uma Thurman sur Kill Bill : Volume 1 et 2, ou encore de Diane Kruger et Mélanie Laurent sur Inglourious Basterds.

Elle a ensuite fait ses débuts devant la caméra avec le même réalisateur dans Boulevard de la mort, dans lequel elle incarnait justement une cascadeuse. Elle est depuis apparue dans les trois derniers films de Tarantino. Dans Django Unchained, elle jouait Tracker Peg, puis prêtait ses traits à Six-Horse Judy dans Les Huit Salopards. L’été dernier, elle incarnait Janet, personnage qui s’interposait entre Bruce Lee (Mike Moh) et Cliff Booth (Brad Pitt) dans Once Upon a Time…in Hollywood.

La cascadeuse et actrice a publié une vidéo sur sa chaîne YouTube intitulée « Boss Bitch Fight Challenge », dans laquelle on la voit se battre avec de nombreuses autres cascadeuses et stars du cinéma. La vidéo commence avec Bell, qui se plaint de s’ennuyer, et déclare vouloir juste jouer avec ses amies. Elle se lève alors de son canapé et donne un coup de pied à la caméra.

Zoë Bell réunit un casting impressionnant

La scène coupe alors et nous projette dans un autre endroit, où Lucy Lawless, alias Xena dans Xena, la guerrière, semble avoir reçu le coup de pied. Elle frappe alors la caméra à son tour et on se retrouve de nouveau dans un autre endroit, où une autre cascadeuse et actrice, en l’occurrence Tara Macken, semble avoir été la victime du coup de poing. S’ensuit alors de nombreux coups envers la caméra, et un décor qui change à chaque fois en même temps que la précédente victime se venge sur quelqu’un d’autre.

On voit ainsi défiler à l’écran un impressionnant casting composé de cascadeuses et actrices réputées. Parmi elles, on peut citer Drew Barrymore, Juliette Lewis, Rosario Dawson, Cameron Diaz, Florence Pugh, Zoe Saldana, Thandie Newton, Halle Berry, Scarlett Johansson ou encore Margot Robbie. Daryl Hannah arbore même le masque d’infirmière d’Elle Driver porté dans Kill Bill : Volume 1 lors de son passage à l’écran. On peut même entendre en fond la musique de Bernard Hermann représentative de son personnage dans le film.

La vidéo illustre bien les idées que peuvent avoir les stars de cinéma pour proposer du divertissement aux fans pendant cette période. Si le confinement se prolonge aux États-Unis, la cascadeuse et actrice néo-zélandaise proposera peut-être de nouvelles vidéos de ce genre aux fans.