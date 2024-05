Après Anthracite, Camille Lou rejoint un casting de stars pour l'adaptation d'une célèbre BD

Annoncée en 2021, l'adaptation au cinéma de la BD "Natacha" s'apprête à commencer son tournage. Le film sera porté par Camille Lou et un casting de stars.

Camille Lou devient Natacha

Camille Lou est désormais bien connue du grand public. Sur le petit écran, la comédienne a participé à des séries importantes de TF1 comme Le Bazar de la Charité (2019), Je te promets (2021-2023) ou encore Les Combattantes (2022). Dernièrement, c'est sur Netflix que l'actrice a fait parler d'elle avec Anthracite, qui a fait un carton en France et dans le monde, avec plus de 58 millions d'heures de vues enregistrés après trois semaines.

Aujourd'hui, on apprend que TF1 Studio a décidé de faire une nouvelle fois confiance à Camille Lou pour l'adaptation cinématographique de Natacha, la célèbre BD de Gos et François Walthéry publiée à partir de 1970. Et elle ne sera pas seule puisque Variety annonce un casting impressionnant pour l'entourer.

Natacha hôtesse de l'air ©Dupuis

En effet, outre Camille Lou, le film Natacha, presque hôtesse de l'air verra apparaître Vincent Dedienne, Fabrice Luchini, Didier Bourdon, Elsa Zylberstein, Isabelle Adjani et Baptiste Lecaplain. On ne sait pas encore quels personnages chacun incarnera, bien que tout semble indiquer que Camille Lou sera Natacha. De plus, comme le précisait Le Parisien en 2021 lors de l'annonce du projet, l'histoire du long-métrage n'adaptera pas un album en particulier, mais racontera un récit original dans l'univers de la BD.

Un tournage imminent

Variety a d'ailleurs donné des détails à ce sujet puisqu'on y verra "Natacha qui, depuis toute petite, rêve de devenir hôtesse de l'air pour s'affranchir des contraintes d'une époque où les femmes sont censées rester à la maison. Alors que son rêve est sur le point de devenir réalité, elle se retrouve contre son gré dans une aventure sur les traces d'une bande de voleurs qui ont volé la Joconde".

Cette aventure se déroulera en 1970 mais "avec des sujets et des préoccupations de notre époque" expliquait Vanessa Djian, directrice de Daïdaï Films (qui co-produit le film) auprès du Parisien, avant d'ajouter :

Elle montre qu'on peut être sexy et féministe, porter des talons hauts et être plus maline, plus forte que les hommes. Il y a peu de grandes figures comme cela au cinéma. Ça fait des années que je rêve de pouvoir l'adapter. Et Noémie Saglio adore aussi le personnage.

C'est en effet Noémie Saglio (Connasse, Plan cœur, Parents d'élèves) qui réalisera le film Natacha après avoir co-écrit le scénario avec Laurent Turner. Le tournage débutera très prochainement, dès ce 27 mai en région parisienne, dans le nord de la France, sur la Côte d'Azur et en Italie. Aucune date de sortie n'a été précisée.